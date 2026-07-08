ПАРТНЕРСКАЯ В Украине прослеживается тренд роста доли безналичных расчетов, — эксперт Идея Банк Сегодня 16:12 — Финтех и Карты

В Украине прослеживается тренд роста доли безналичных расчетов, — эксперт Идея Банк

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