Лучшие смартфоны 2026 года под разный бюджет и цели Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Какой смартфон купить в 2026 году: эксперты назвали лучшие модели, Фото: magnific

Авторитетный портал TechRadar подвел промежуточные итоги 2026 года и перечислил самые лучшие смартфоны на рынке. Сам список разделен на несколько условных номинаций, чтобы каждый читатель мог подобрать себе смартфон в соответствии со своими требованиями.

В список вошли устройства Apple, Samsung и других производителей, предлагающих баланс между производительностью, камерой, автономностью и программной поддержкой.

Лучшие телефоны для большинства людей

Среди лучших универсальных решений выделяются три модели: iPhone 17, OnePlus 15 и Google Pixel 10 Pro.

iPhone 17 получил ряд функций, которые ранее были доступны только в версиях Pro. Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, обновленной системой камер с 48 МП основным и ультраширокоугольным модулями, а также новым 24 МП селфи сенсором. Устройство работает на чипе A19 и поставляется как минимум с 256 ГБ памяти.

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OnePlus 15 делает ставку на автономность и скорость. Смартфон получил 6,8-дюймовый экран с частотой обновления 165 Гц и батарею увеличенной емкости 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В то же время камеры стали более простыми, чем у предшественников, что компенсируется высокой производительностью Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Pixel 10 Pro ориентирован на мобильную фотографию. Смартфон оснащен 50 МП основной камерой и усовершенствованными 48 МП ультраширокоугольной и телеобъективом с 5-кратным зумом. Но его процессор Tensor G5 уступает конкурентам в «чистой» производительности.

Лучшие бюджетные телефоны

В сегменте недорогих смартфонов до $300 Samsung продолжает удерживать лидерские позиции. Эксперты выделяют две модели — Galaxy A17 и Galaxy A26, предлагающие оптимальный баланс цены, автономности и базовой функциональности.

Galaxy A17 — максимально доступный бюджетный смартфон с акцентом на автономность и поддержку обновлений до 2032 года. У него есть 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, базовые камеры с основным сенсором на 50 МП и аккумулятор на 5000 мАч.

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Galaxy A26 — более продвинутая версия с дисплеем 120 Гц, защитой IP67 и более мощным чипом с 6 ГБ памяти. Также он получил усовершенствованную сверхширокоугольную камеру и более премиальный корпус со стеклянной задней панелью.

Премиум-класс: лучшие из лучших

В сегменте топовых устройств лидируют iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 Pro Max получил 6,9-дюймовый дисплей и усовершенствованную систему камер с 48 МП телеобъективом, LiDAR-сканером и поддержкой записи видео в 4K при 120 FPS. Смартфон работает на мощном чипсете Apple A19 Pro и предлагает улучшенную производительность и энергоэффективность.

Galaxy S26 Ultra оснащен 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, камерой на 200 МП и фирменным стилусом S Pen. Устройство позиционируется как один из самых универсальных флагманов с акцентом на фотовозможности и производительность.

УНІАН По материалам:

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