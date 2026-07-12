В Украине появился новый кроссовер Volkswagen (фото) Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Volkswagen T-Roc стал более выразительным с виду, Фото: Volkswagen

На украинский рынок выходит новый Volkswagen T-Roc. Компактный кроссовер подрос и стал ярче, но сохраняет знакомый силовой агрегат. Volkswagen T-Roc второго поколения появился уже в украинских автосалонах.

О нем рассказали на сайте импортера Volkswagen в Украине.

Новый Volkswagen T-Roc сохраняет знакомый силуэт, однако его дизайн стал более выразительным — с широкой радиаторной решеткой, раскосыми фарами и высокой оконной линией.

По-прежнему он является собратом VW Golf, однако подрос сразу на 14 см — до 4,37 м.

Кроссовер существенно подрос в размерах, Фото: Volkswagen

Это позволило сделать салон более просторным и увеличить объем багажника до 470 л. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и побольше — 12,9-дюймовый — тачскрин, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку.

Кроссовер довольно богато оснащен, Фото: Volkswagen

Цена Volkswagen T-Roc в Украине стартует с 1 463 856 гривен.

Базовая комплектация включает в себя 17-дюймовые диски, матричные фары, отделку микрофиброй, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Вариант Sport за 1548126 гривен добавляет проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и акустику Harman Kardon.

Объем багажника вырос до 470 л., Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen T-Roc 2026 сохранил 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую КПП Aisin. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а средний расход горючего — 8,3 л на 100 км.

Фокус По материалам:

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