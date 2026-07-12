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В Украине появился новый кроссовер Volkswagen (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen T-Roc стал более выразительным с виду
Volkswagen T-Roc стал более выразительным с виду, Фото: Volkswagen
На украинский рынок выходит новый Volkswagen T-Roc. Компактный кроссовер подрос и стал ярче, но сохраняет знакомый силовой агрегат. Volkswagen T-Roc второго поколения появился уже в украинских автосалонах.
О нем рассказали на сайте импортера Volkswagen в Украине.
Новый Volkswagen T-Roc сохраняет знакомый силуэт, однако его дизайн стал более выразительным — с широкой радиаторной решеткой, раскосыми фарами и высокой оконной линией.
По-прежнему он является собратом VW Golf, однако подрос сразу на 14 см — до 4,37 м.
Кроссовер существенно подрос в размерах
Кроссовер существенно подрос в размерах, Фото: Volkswagen
Это позволило сделать салон более просторным и увеличить объем багажника до 470 л. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и побольше — 12,9-дюймовый — тачскрин, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку.
Кроссовер довольно богато оснащен
Кроссовер довольно богато оснащен, Фото: Volkswagen
Цена Volkswagen T-Roc в Украине стартует с 1 463 856 гривен.
Базовая комплектация включает в себя 17-дюймовые диски, матричные фары, отделку микрофиброй, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.
Вариант Sport за 1548126 гривен добавляет проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и акустику Harman Kardon.
Объем багажника вырос до 470 л.
Объем багажника вырос до 470 л., Фото: Volkswagen
Новый Volkswagen T-Roc 2026 сохранил 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую КПП Aisin. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а средний расход горючего — 8,3 л на 100 км.
По материалам:
Фокус
АвтоКроссовер
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