Baykar представила безпілотник з реактивним двигуном та підтримкою ШІ — Finance.ua

Baykar представила безпілотник з реактивним двигуном та підтримкою ШІ Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Baykar представила безпілотник з реактивним двигуном та підтримкою ШІ

Інженери турецької компанії Baykar спроектували нову версію багатоцільового безпілотника Bayraktar TB2T-AI з турбореактивною силовою установкою та бортовим штучним інтелектом.

Про це йдеться у опублікованому прес-релізі.

Нова модифікація літального апарату Bayraktar TB2 успішно пройшла льотні випробування. Новий дрон піднімається на висоту 9 100 метрів всього за 30 хвилин. Під час випробувань він досяг висоти 9 200 метрів, що є абсолютним рекордом для цього сімейства БПЛА.

Турбореактивний двигун дозволяє Bayraktar TB2T-AI розвивати швидкість до 300 км/год. Бортовий ШІ забезпечує автономний режим польоту з орієнтацією по рельєфу місцевості. Крім цього, він здатний аналізувати та ідентифікувати цілі, самостійно керувати БПЛА під час зльоту та посадки, а також оптимізувати маршрут. Про нове бойове та корисне навантаження компанія-виробник нічого не повідомила.

Відомо, що Bayraktar TB2T-AI стійкий до дії засобів РЕБ. У зоні їх дії безпілотник використовує для орієнтації у просторі прив’язку до місцевості. Маршрут польоту планується динамічно. У разі виникнення під час виконання місії аварійної ситуації бортовий ШІ забезпечує повернення безпілотника до місця зльоту.

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