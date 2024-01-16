Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию — Finance.ua
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Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию

Технологии&Авто
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Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию
Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию
Google хочет проложить новый океанический интернет-кабель. Он впервые в истории соединит Южную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион через Тихий океан.
Об этом сообщает пресс-служба Google.
Как отметили в компании, такой подводный кабельный маршрут, длина которого составляет около 15 тысяч километров, соединит Чили, Французскую Полинезию и Австралию. Проект назвали Humboldt, вероятно, в честь географа Александра Гумбольдта.
Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию
В Google подчеркнули, что подобный кабель был целью правительства Чили с 2016 года. И сейчас компания начинает сотрудничество, чтобы воплотить идею в реальность.
Стоимость проекта — 400 миллионов долларов. Кроме Google, участие в прокладке подводного кабеля также примут чилийский инфраструктурный фонд Desarrollo País, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia и другие. Кабель хотят установить до 2026 года.
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Напомним, что еще в прошлом году стало известно, что китайские телекоммуникационные компании намерены проложить подводный интернет-кабель. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов долларов.
Цель создания такого проекта — конкуренция с похожей инициативой США. Согласно планам, кабель соединит Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем проложит путь в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию.
По материалам:
РБК-Україна
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