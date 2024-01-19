Samsung представил смартфоны с ИИ на базе технологии Google — Finance.ua

Samsung представил смартфоны с ИИ на базе технологии Google 19.01.2024, 00:15 — Технологии&Авто

Samsung представил смартфоны с ИИ на базе технологии Google

На конференции Unpacked в Сан-Хосе (США) компания Samsung представила телефоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, оснащенные инструментами искусственного интеллекта, основанными на технологии Gemini от Google.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что смартфоны могут переводить телефонные звонки в реальном времени, расшифровывать голосовые сообщения, резюмировать статьи в Интернете, использовать генеративный ИИ для заполнения частей фотографий. Камеры телефонов также будут иметь функцию ИИ и оснащены сенсорами с инструментами для повышения четкости фотографий.

Пользователи смогут переключаться между двумя вариантами: Gemini Nano, работающим на самом телефоне, и более мощной версией Pro, использующей облачные вычисления.

Google также представил функцию «Circle to Search», доступную в новых смартфонах. Она позволяет пользователям искать что-либо на экране телефона без переключения приложений. Пользователи операционной системы Android от Google смогут писать или обводить кружочком изображения, текст или видео в приложении, в котором они находятся — например, в YouTube или TikTok — чтобы узнать больше информации об объекте. Функция запускается по всему миру на новом Galaxy S24, а также на собственных смартфонах Google Pixel 8 31 января.

Также устройства получают более тонкие рамки и более яркие дисплеи. Смартфон S24 Ultra по цене от 1299 долларов будет иметь новую титановую рамку, соответствующую моделям iPhone 15 Pro. Модели S24 стоимостью $799 и S24+ за $999 изготовлены из алюминия, а экраны несколько больше, чем у их предшественников. Модель S24 Ultra имеет 1 терабайт памяти, а S24+ - 512 гигабайт. У модели S24 — 256 ГБ памяти. S24+ и S24 Ultra имеют 12 ГБ памяти, которая используется для краткосрочного хранения данных.

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