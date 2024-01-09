Samsung представила обновленную версию домашнего робота Ballie: теперь у него есть проектор (видео) — Finance.ua

Samsung представила обновленную версию домашнего робота Ballie: теперь у него есть проектор (видео) Сегодня 23:00 — Фондовый рынок

Samsung представила обновленную версию домашнего робота Ballie: теперь у него есть проектор (видео)

Специалисты южнокорейской компании Samsung представили обновленную версию домашнего робота Ballie, пополнившегося большим количеством новых функций, базирующихся на алгоритмах искусственного интеллекта. Роботизированного питомца презентовали на мероприятии CES 2024.

В продемонстрированном разработчиками видео они показали одну из новейших возможностей — теперь робот может выступать проектором. При этом проектировать изображение он способен на любые поверхности: стену, пол и даже потолок.

Так, например, Ballie, следуя за своим владельцем, сможет быстро вывести картинку, если кто-то пытается связаться с пользователем с помощью видеозвонка. В компании заявили, что робот автоматически настраивает фокус картинки в зависимости от того, насколько далеко находится область проектирования.

«Это первый в мире проектор, автоматически определяющий положение лица пользователя в пространстве, чтобы выставить оптимальный угол проектирования», — дополнили разработчики.

Кроме того, робот Ballie выполняет множество других задач. Он может включать и выключать свет, работать с бытовой техникой и даже кормить животных, если они есть. Когда нужно создать романтическую атмосферу, робот сделает с потолка звездное небо.

К сожалению, Samsung показала только видео. Никакой дополнительной информации представители компании не поделились. Остается надеется, что в ближайшее время они поправят эту ситуацию.

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