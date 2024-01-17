Samsung продемонстрировала смартфон, гнущийся в две стороны (видео) — Finance.ua

Samsung продемонстрировала смартфон, гнущийся в две стороны (видео) Сегодня 01:48 — Технологии&Авто

Samsung продемонстрировала смартфон, гнущийся в две стороны (видео)

Samsung продемонстрировала необычную концепцию гибких смартфонов. Аппарат внешне похож на Galaxy Flip. Но разница в возможности сгибаться в разные стороны.

Об этом сообщает sammobile.

Технология таких экранов называется Flex In&Out. По сути, будущие раскладушки можно будет носить наизнанку. У двух частей экрана разная длина. Это сделано для того чтобы не перекрывать главный блок камер. Единственный минус такого решения — несимметричная складка на стыке.

Чтобы такие смартфоны быстро не ломались, компания сделала панели устойчивыми к ударам и перепадам температур.

Напомним, на мероприятии First Look во время технологической выставки CES в Лас-Вегасе компания Samsung представила первый в мире прозрачный экран MicroLED.

ТоНеТо По материалам:

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