Samsung представила перший у світі прозорий екран MicroLED (відео) — Finance.ua
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Samsung представила перший у світі прозорий екран MicroLED (відео)

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На заході First Look під час технологічної виставки CES у Лас-Вегасі компанія Samsung презентувала перший у світі прозорий екран MicroLED.
Про це пише Engadget.
Компанія представила три екрани з різним дизайном. Два з них мали затемнене скло, що приховує обʼєкти позаду екрана, третій був повністю прозорим та безрамковим.
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У двох демонстраційних зразках використовувалося тоноване скло, що дозволяло ігнорувати будь-які потенційні об'єкти за панелями. Ще один варіант виглядав таким же прозорим, як звичайне скло, але мав безрамковий дизайн.
Відображення контенту на прозорих MicroLED панелях виглядає майже як голограма, що ширяє в повітрі.
За словами представника Samsung, оскільки прозорі дисплеї MicroLED мають вищу яскравість порівняно з прозорими OLED-панелями, вони також менше схильні до впливу навколишнього світла.
Наразі немає інформації про те, скільки можуть коштувати такі дисплеї, і коли ця технологія з’явиться у роздрібних пристроях. Ймовірно, вони будуть дорогими, враховуючи ціну непрозорих MicroLED телевізорів Samsung.
За матеріалами:
Економічна Правда
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