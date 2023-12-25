Samsung представила свої перші ШІ-ноутбуки (фото) — Finance.ua
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Samsung представила свої перші ШІ-ноутбуки (фото)

Технології&Авто
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Samsung представила свої перші ШІ-ноутбуки (фото)
Samsung представила свої перші ШІ-ноутбуки (фото), Фото: Samsung
Компанія Samsung представила лінійку ноутбуків Galaxy Book 4, яка складається з трьох пристроїв: Book 4 Pro, Book 4 Ultra и Book 4 Pro 360. Ґаджети працюють на процесорах Intel Core Ultra й отримали функції штучного інтелекту.
Про це повідомила пресслужба фірми.
Core Ultra, якими оснещено ноутбуки, мають чиплетну архітектуру й поєднують центральний і графічний процесори, а також нейропроцесорний модуль. При цьому Galaxy Book 4 Ultra отримав дискретну графіку від Nvidia. В усі варіанти вбудували чип безпеки Samsung Knox.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Для пристроїв заявлені сенсорні AMOLED-екрани з технологією покращення видимості та кольору зображення в умовах яскравого освітлення.
Функції ШІ різноманітні й дозволяють, наприклад, генерувати зображення за допомогою моделі Stable Diffusion та застосовувати технологію DLSS, яка згладжує картинку в іграх.
Продаж Galaxy Book 4 розпочнеться в січні в Південній Кореї, після чого ноутбуки поступово ставатимуть доступними й на інших ринках. Ціни поки що невідомі.
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