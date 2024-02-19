Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро — Finance.ua

Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро Сегодня 22:23 — Фондовый рынок

Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро

ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на Apple в размере 500 миллионов евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз готовится впервые в истории оштрафовать компанию Apple и отменить правила App Store, ограничивающие конкуренцию.

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По информации, решение о наложении штрафа в размере 500 миллионов евро может быть объявлено в следующем месяце.

Основанием для расследования стала жалоба шведской компании Spotify Technology SA в 2019 году, в которой она заявляла, что вынуждена была повысить цену ежемесячной подписки, чтобы компенсировать расходы, связанные с ограничениями Apple в App Store. В феврале 2023 года Европейская комиссия в официальном обвинительном заключении указала на так называемые правила противодействия Apple, утверждая, что эти условия были не нужны и привели к росту цен для клиентов.

УНН По материалам:

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