Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро

Фондовый рынок
19
Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро
Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро
ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на Apple в размере 500 миллионов евро.
Об этом сообщает Bloomberg.
Европейский Союз готовится впервые в истории оштрафовать компанию Apple и отменить правила App Store, ограничивающие конкуренцию.
Читайте также
По информации, решение о наложении штрафа в размере 500 миллионов евро может быть объявлено в следующем месяце.
Основанием для расследования стала жалоба шведской компании Spotify Technology SA в 2019 году, в которой она заявляла, что вынуждена была повысить цену ежемесячной подписки, чтобы компенсировать расходы, связанные с ограничениями Apple в App Store. В феврале 2023 года Европейская комиссия в официальном обвинительном заключении указала на так называемые правила противодействия Apple, утверждая, что эти условия были не нужны и привели к росту цен для клиентов.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.