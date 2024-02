Apple iMessage и Microsoft Bing удалось избежать строгих правил ЕС о цифровых рынках — Finance.ua

Apple iMessage и Microsoft Bing удалось избежать строгих правил ЕС о цифровых рынках Сегодня 23:16 — Фондовый рынок

Apple iMessage и Microsoft Bing удалось избежать строгих правил ЕС о цифровых рынках

Новые строгие правила Европейского Союза, регулирующие деятельность платформ Big Tech, минуют iMessage от компании Apple, поисковую систему Bing, браузер Edge и рекламный сервис Microsoft Corp.

Европейская комиссия сообщает , что по результатам исследования эти сервисы не имеют господствующего положения на рынке для того, чтобы их можно было регулировать в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA).

Решение регуляторов ЕС стало победой для двух американских компаний, избежавших необходимости адаптировать свои услуги к новым обязанностям и запретам, направленным на ограничение злоупотребления рыночными властями.

«Мы приветствуем решение Комиссии освободить Bing, Edge и Microsoft Advertising, действующие как конкуренты на рынке», — заявил представитель Microsoft.

DMA призван повысить конкуренцию в ЕС, устанавливая ограничения для крупных игроков на рынке.

Однако компании Microsoft и Apple — вместе с Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., Google, Amazon.com Inc. и владельцем TikTok ByteDance Ltd. все равно будут некоторые новые ограничения, которые помогут предотвратить злоупотребление их доминированием в других сферах бизнеса.

Для Microsoft это касается операционной системы Windows для персональных компьютеров и платформы социальных сетей LinkedIn. Для Apple это мобильная операционная система iOS, магазин приложений App Store и браузер Safari.

Согласно закону, для определенных компаний будет незаконным отдавать предпочтение собственным услугам перед услугами конкурентов. Им будет запрещено объединять персональные данные в разных сервисах, использовать данные сторонних сервисов для конкуренции с ними. Также они будут разрешать пользователям загружать приложения с платформ конкурентов.

Новые правила полностью вступят в силу 7 марта.

