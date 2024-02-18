Apple iMessage и Microsoft Bing удалось избежать строгих правил ЕС о цифровых рынках — Finance.ua
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Apple iMessage и Microsoft Bing удалось избежать строгих правил ЕС о цифровых рынках

Фондовый рынок
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Apple iMessage и Microsoft Bing удалось избежать строгих правил ЕС о цифровых рынках
Apple iMessage и Microsoft Bing удалось избежать строгих правил ЕС о цифровых рынках
Новые строгие правила Европейского Союза, регулирующие деятельность платформ Big Tech, минуют iMessage от компании Apple, поисковую систему Bing, браузер Edge и рекламный сервис Microsoft Corp.
Европейская комиссия сообщает, что по результатам исследования эти сервисы не имеют господствующего положения на рынке для того, чтобы их можно было регулировать в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA).
Решение регуляторов ЕС стало победой для двух американских компаний, избежавших необходимости адаптировать свои услуги к новым обязанностям и запретам, направленным на ограничение злоупотребления рыночными властями.
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«Мы приветствуем решение Комиссии освободить Bing, Edge и Microsoft Advertising, действующие как конкуренты на рынке», — заявил представитель Microsoft.
DMA призван повысить конкуренцию в ЕС, устанавливая ограничения для крупных игроков на рынке.
Однако компании Microsoft и Apple — вместе с Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., Google, Amazon.com Inc. и владельцем TikTok ByteDance Ltd. все равно будут некоторые новые ограничения, которые помогут предотвратить злоупотребление их доминированием в других сферах бизнеса.
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Для Microsoft это касается операционной системы Windows для персональных компьютеров и платформы социальных сетей LinkedIn. Для Apple это мобильная операционная система iOS, магазин приложений App Store и браузер Safari.
Согласно закону, для определенных компаний будет незаконным отдавать предпочтение собственным услугам перед услугами конкурентов. Им будет запрещено объединять персональные данные в разных сервисах, использовать данные сторонних сервисов для конкуренции с ними. Также они будут разрешать пользователям загружать приложения с платформ конкурентов.
Новые правила полностью вступят в силу 7 марта.
По материалам:
mezha.media
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