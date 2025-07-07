BlackRock отказался инвестировать в Украину — Finance.ua

BlackRock отказался инвестировать в Украину Сегодня 20:22 — Казна и Политика

BlackRock отказался инвестировать в Украину

Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для поддержки многомиллиардного фонда по восстановлению Украины.

Произошло это в начале 2025 года, после того, как победа Дональда Трампа на президентских выборах привела к ухудшению отношения к Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным источников Bloomberg, фонд уже был близок к получению первоначальной поддержки от организаций, которые курируют правительства Германии, Италии и Польши.

Однако в январе 2025 года BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности будущего Украины.

Фонд развития Украины намеревался привлечь по меньшей мере $500 млн от стран, банков развития и других поставщиков грантов, а также $2 млрд от частных инвесторов, заявлял в 2024 году вице-председатель BlackRock Филипп Гильдебранд — один из переговорщиков.

Тогда, по словам Гильдебранда, это могло объединить консорциум инвесторов в акционерный и долговой капитал, которые смогли бы профинансировать работы по реконструкции в Украине на сумму не менее $15 млрд.

Фінансовий клуб По материалам:

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