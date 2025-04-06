BlackRock: США могут потерять экономическое преимущество доллара из-за Bitcoin — Finance.ua

BlackRock: США могут потерять экономическое преимущество доллара из-за Bitcoin Сегодня 06:22 — Криптовалюта

BlackRock: США могут потерять экономическое преимущество доллара из-за Bitcoin, Фото: freepik

Гендиректор BlackRock, крупнейшего в мире менеджера активов, Ларри Финк предупредил, что США могут потерять экономическое преимущество доллара перед Bitcoin, если не смогут контролировать свой государственный долг.

Об этом сообщает CoinDesk.

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Сейчас iShares Bitcoin Trust BlackRock владеет почти 50 млрд долларов активов, а его токенизированный фонд BUIDL на пути к тому, чтобы стать крупнейшим на рынке. Его активы должны превысить 2 млрд долларов в апреле.

Bitcoin угрожает позициям доллара

Большой поклонник цифровых активов, генеральный директор BlackRock Ларри Финк сказал, что он не закрывает глаза на возможные риски для США из-за роста популярности Bitcoin.

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«США получали выгоду от того, что доллар служил мировой резервной валютой в течение десятилетий. Но это не гарантированно будет длиться вечно. Если США не возьмут свой долг под контроль, если дефицит будет продолжать расти, Америка рискует потерять эту позицию из-за цифровых активов, таких как BTC», — сказал Финк в своем письме.

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«Я, очевидно, не против цифровых активов. Но две вещи могут быть правдой одновременно: децентрализованное финансирование — это невероятная инновация. Она делает рынки более быстрыми, более дешевыми и прозрачными. Однако та же инновация может подорвать экономическое преимущество Америки, если инвесторы начнут рассматривать BTC как более безопасную ставку, чем доллар», — сказал он.

Письмо Финка поступило в период высокой рыночной неопределенности и тревоги среди инвесторов по поводу экономического состояния США на фоне изменений в политике, введенных Трампом.

Чтобы сбалансировать национальный дефицит, сказал Финк, инвесторы должны диверсифицировать свои портфели, чтобы добавить частные рыночные активы в дополнение к акциям и облигациям.

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Также Финк подчеркнул, что токенизированные фонды будут такими же известными среди инвесторов, как и биржевые фонды (ETF), при условии, что отрасль сможет создать лучшую инфраструктуру для цифровых идентичностей.

Это, по его мнению, препятствует тому, чтобы институциональные инвесторы полностью охватили децентрализованное финансирование.

«Каждую акцию, каждую облигацию, каждый фонд, каждый актив можно токенизировать. Это революционизирует инвестирование. Если мы серьезно относимся к построению эффективной и доступной финансовой системы, только поддержки токенизации будет недостаточно. Мы также должны решать проблему цифровой проверки», — написал Финк.

УНН По материалам:

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