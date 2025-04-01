Биткоин и Ethereum продемонстрировали худший I квартал за последние семь лет — Finance.ua
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Биткоин и Ethereum продемонстрировали худший I квартал за последние семь лет

Криптовалюта
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Биткоин и Ethereum продемонстрировали худший I квартал за последние семь лет
Биткоин и Ethereum продемонстрировали худший I квартал за последние семь лет
Биткоин и Ethereum завершили I квартал 2025 года со значительным спадом — цены активов снизились на 11,82% и 45,41% соответственно, согласно данным CoinGlass. Это самый плохой I квартал для обеих криптовалют за последние семь лет.
Отметим, первые три месяца года были положительными для обоих активов за последние два года. В 2023 и 2024 годах биткоин рос на 71,77% и 68,68% соответственно, а Ethereum поднимался на 52,15% и 59,66% соответственно.
Доходность биткоина и Ethereum по кварталам. Источник: CoinGlass.
Доходность биткоина и Ethereum по кварталам. Источник: CoinGlass.
Исторически I квартал всегда был периодом неопределенности для первой криптовалюты. За последние 13 лет биткоин семь раз завершал период в «красной зоне», шесть — с положительными показателями. Для Ethereum первые три месяца нового года являются периодом роста, актив закрывал квартал в «зеленой зоне» шесть раз из девяти.
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Относительно показателей активов за март 2025 года. Месячное проседание курса биткоина составило 2,3%, это первый отрицательный показатель для первой криптовалюты с 2021 года.
Доходность биткоина по месяцам. Источник: CoinGlass.
Доходность биткоина по месяцам. Источник: CoinGlass.
Цена Ethereum в марте обвалилась на 18,69%, это также самый плохой показатель для актива за последние четыре года. С 2021 по 2024 год монета демонстрировала исключительно рост. В общей сложности с момента существования актив лишь трижды закрывал март в «красной зоне».
Доходность Ethereum по месяцам. Источник: CoinGlass.
Доходность Ethereum по месяцам. Источник: CoinGlass.
На момент написания первая криптовалюта пытается закрепиться выше отметки в $83 447, а Ethereum торгуется около $1850.
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