Биткоин и Ethereum продемонстрировали худший I квартал за последние семь лет — Finance.ua

Биткоин и Ethereum продемонстрировали худший I квартал за последние семь лет Сегодня 23:32 — Криптовалюта

Биткоин и Ethereum продемонстрировали худший I квартал за последние семь лет

Это самый плохой I квартал для обеих криптовалют за последние семь лет. Биткоин и Ethereum завершили I квартал 2025 года со значительным спадом — цены активов снизились на 11,82% и 45,41% соответственно, согласно данным CoinGlass

Отметим, первые три месяца года были положительными для обоих активов за последние два года. В 2023 и 2024 годах биткоин рос на 71,77% и 68,68% соответственно, а Ethereum поднимался на 52,15% и 59,66% соответственно.

Доходность биткоина и Ethereum по кварталам. Источник: CoinGlass.

Исторически I квартал всегда был периодом неопределенности для первой криптовалюты. За последние 13 лет биткоин семь раз завершал период в «красной зоне», шесть — с положительными показателями. Для Ethereum первые три месяца нового года являются периодом роста, актив закрывал квартал в «зеленой зоне» шесть раз из девяти.

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Относительно показателей активов за март 2025 года. Месячное проседание курса биткоина составило 2,3%, это первый отрицательный показатель для первой криптовалюты с 2021 года.

Доходность биткоина по месяцам. Источник: CoinGlass.

Цена Ethereum в марте обвалилась на 18,69%, это также самый плохой показатель для актива за последние четыре года. С 2021 по 2024 год монета демонстрировала исключительно рост. В общей сложности с момента существования актив лишь трижды закрывал март в «красной зоне».

Доходность Ethereum по месяцам. Источник: CoinGlass.

На момент написания первая криптовалюта пытается закрепиться выше отметки в $83 447, а Ethereum торгуется около $1850.

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