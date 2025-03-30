Криптоинвесторы все больше интересуются стейблкоинами — исследование — Finance.ua
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Криптоинвесторы все больше интересуются стейблкоинами — исследование

Криптовалюта
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Криптоинвесторы все больше интересуются стейблкоинами — исследование
Криптоинвесторы все больше интересуются стейблкоинами — исследование
В этом году 83% институциональных инвесторов планируют увеличить свои активы в криптовалюте.
Об этом говорится в исследовании Coinbase и EY-Parthenon.
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В исследовании приняли участие 352 компании, и результаты демонстрируют, что криптовалюты все больше воспринимаются как надежный инвестиционный инструмент.

Рост интереса инвесторов к стейблкоинам

59% опрошенных намерены выделить не менее 5% своего капитала на цифровые активы в этом году, что свидетельствует о постепенной интеграции криптовалют в портфеле крупных игроков.

Курс криптовалют к доллару

Отдельно отмечается растущий интерес к стейблкоинам: 84% инвесторов уже используют или рассматривают возможность их использования для управления капиталом, международных расчетов и получения прибыли.
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Также повышается внимание к децентрализованным финансам (DeFi). Если сейчас с ними работает только 24% респондентов, то в течение двух лет эта цифра может составить 75%.
При этом 73% инвесторов уже владеют активами вне Bitcoin и Ethereum, в частности популярностью пользуются Ripple и Solana.
Несмотря на всеобщий оптимизм, главными вызовами остаются регуляторная неопределенность (52%), рыночная волатильность (47%) и безопасность хранения активов (33%). 68% опрошенных считают, что прозрачные правила будут стимулировать дальнейшее развитие рынка.
По материалам:
borgexpert
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