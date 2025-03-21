Криптотрасль восстановилась до $2,9 триллиона на фоне заявлений ФРС — Finance.ua

Криптотрасль восстановилась до $2,9 триллиона на фоне заявлений ФРС 21.03.2025, 00:25 — Криптовалюта

Криптотрасль восстановилась до $2,9 триллиона на фоне заявлений ФРС

Федеральная резервная система США во второй раз при президентстве Дональда Трампа приостановила повышение ключевой ставки, оставив ее на уровне 4,25%-4,50%. Это решение сразу привело к оживлению на крипторынке — капитализация отрасли возобновилась до $2,9 триллиона. Инвесторы теперь внимательно следят за дальнейшими шагами Федрезерва, ведь регулятор обновил прогноз роста ВВП и намекнул на возможное смягчение монетарной политики.

В то же время с апреля ФРС начнет замедлять темпы сокращения своего баланса. Как отметил аналитик крипторынка MartyParty, это совпало с его прогнозами. Регулятор уменьшит ежемесячные объемы продаж государственных облигаций с $25 до $5 миллиардов, но оставит без изменений лимит для ценных бумаг агентств и ипотечных облигаций на уровне $35 миллиардов. Этот шаг должен помочь избежать резких колебаний на финансовых рынках.

Несмотря на это, эксперты предостерегают: ждать скорого притока ликвидности не стоит. Криптоаналитик Fefe Demeny подчеркивает, что сворачивание количественного смягчения (QE) откладывается, а значит, и ожидаемый новый «бычий» тренд на рынке пока под вопросом. Глава Федрезерва Джером Пауэлл подтвердил — темпы сокращения баланса замедлятся, но этот процесс будет продолжаться дольше.

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В обновленном прогнозе также отмечено, что экономический рост США замедлится до 1,7% вместо предыдущих 2,1%. Инфляция остается угрозой, а новые тарифы могут отсрочить достижение ценовой стабильности. В то же время финансовые рынки, в том числе криптовалютный сектор, положительно отреагировали на новости. По данным аналитиков Santiment, крипторынок продолжает двигаться в унисон с S&P 500, хотя альткоины могут испытать большую волатильность.

На этом фоне Bitcoin поднялся выше $85 тысяч, а Ethereum, Solana и XRP прибавили 5%, 7% и 10% соответственно. Интерес инвесторов подогревает и ожидаемая речь Дональда Трампа о политике в области цифровых активов. В то же время Пауэлл предостерегает, хотя экономика США демонстрирует устойчивость, потребительский сектор ослабевает, а инфляция остается слишком высокой. Регулятор готов корректировать свою политику в зависимости от развития событий.

noworries По материалам:

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