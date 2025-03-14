Комиссия представила матрицу налогообложения виртуальных активов — Finance.ua

Комиссия представила матрицу налогообложения виртуальных активов Сегодня 16:50 — Криптовалюта

Комиссия представила матрицу налогообложения виртуальных активов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине.

Об этом сообщил глава Комиссии Руслан Магомедов в своем Телеграм-канале.

По его словам, Комиссия выступает драйвером по вопросу создания законодательного поля для регулирования этого рынка.

«Мы уже подготовили драфт законопроекта (№ 10225), работа над ним активно продолжается. Сегодня мы презентовали матрицу налогообложения виртуальных активов. Это наша большая основательная работа. На основе опыта других стран мы прописали возможные варианты по трем ключевым направлениям: НДФЛ, налог на прибыль предприятий и НДС» — отметил Магомедов.

Он подчеркнул, что это поможет рабочей группе лучше оценить риски и принять решение о национальной модели налогообложения рынка виртуальных активов.

«Ключевая задача — сформировать экономически взвешенные и здоровые условия, которые будут комфортными для всех», — резюмировал глава регулятора.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета. Комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, которые давно существуют для иностранных инвесторов, но еще не применяются в Украине.

Ранее представитель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Юрий Бойко отмечал , что принятие нового закона о виртуальных активах в Украине поможет раскрыть теневые финансовые операции.

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