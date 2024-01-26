Регулирование виртуальных активов: в Нацбанке сообщили, когда будет разработан новый законопроект — Finance.ua

Регулирование виртуальных активов: в Нацбанке сообщили, когда будет разработан новый законопроект Сегодня 16:05 — Криптовалюта

Регулирование виртуальных активов: в Нацбанке сообщили, когда будет разработан новый законопроект

В соответствии с обязательствами Украины по Меморандуму с МВФ до конца июня 2024 года должен быть разработан новый проект закона о регулировании виртуальных активов в Украине.

Об этом сообщил директор Департамента стратегии и развития Национального банка Арсен Макарчук в ходе дискуссии о легализации виртуальных активов в Украине, передает пресс-служба НБУ.

Разработка законопроекта

«Документ будет создаваться с технической помощью экспертов МВФ и с учетом международной практики и лучшего опыта, чтобы выработать оптимальную для Украины модель функционирования рынка виртуальных активов. В настоящее время начинается сотрудничество в этом направлении между привлеченными государственными органами и МВФ», — заявил Макарчук.

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По его словам, ни один из законопроектов о виртуальных активах, зарегистрированных в парламенте, не может рассматриваться как перспективный. Поэтому должен появиться новый, лаконичный законопроект, который будет задавать общую рамку отношений между государством и поставщиками соответствующих услуг и предусматривает широкие полномочия для регуляторов рынка с целью своевременного и эффективного управления рисками и минимизации возможных злоупотреблений.

Нормы и требования ЕС

Макарчук также добавил, что поскольку Украина является кандидатом на членство в ЕС, логично, чтобы будущий проект закона учитывал основные нормы и требования Регламента Европейского Союза МіСА.

Однако прямая имплементация MiCA в Украине — сейчас это неоптимальный подход. Он достаточно сложен для выполнения и потребует от поставщиков услуг с виртуальными активами значительных затрат. Кроме того, этот регламент начнет работать в ЕС только с начала 2025 года, следовательно, и реальная практика его применения еще не известна.

Особенности регулирования виртуальных активов

По мнению Национального банка, виртуальные активы не могут использоваться для расчетов за товары и услуги на территории Украины.

Также Национальный банк считает, что в целях безопасного внедрения легального рынка виртуальных активов, в интересах потребителей — установление к поставщикам услуг с виртуальными активами четких и серьезных требований относительно эффективного регуляторного комплаенса, в частности, относительно безупречной деловой репутации их руководителей и работников, построения действенных систем финансового мониторинга, обеспечение надлежащей кибербезопасности и защиты персональных данных и т. д.

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Он также отметил, что законодательное урегулирование обращения виртуальных активов является важным вопросом и будет способствовать созданию прозрачных и понятных правил игры на этом рынке и преодолению его экономической сегрегации.

«Участники рынка виртуальных активов получат однозначную трактовку взаимоотношений друг с другом, государством и клиентами, смогут рассчитывать на работу в правовом поле и на защиту своих интересов, в частности в суде. Рынок больше не будет ограничен и сможет интегрироваться с финансовой системой, рынком капиталов, другим бизнесом», — подытожил Макарчук.

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