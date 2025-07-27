Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance Сегодня 07:08 — Криптовалюта

Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance

Рынок криптовалют вырос всего на 1,99% в первом полугодии 2025 года после прошлогоднего взлета на 96%. Bitcoin сохранил $2 трлн капитализации, а DeFi и стейблкоины побили рекорды.

Аналитики Binance опубликовали полугодовой отчёт и назвали основные тренды в крипте.

Что происходило с рынком криптовалюты в первом полугодии 2025 года

После безумного роста в 2024 году (+96,2%) крипторынок в первой половине 2025-го показал очень слабый рост (всего +1,99%).

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В первом квартале рынок просел почти на 19% из-за геополитического напряжения и новых пошлин от США. Но во втором квартале ситуация улучшилась, тогда рынок вырос на 25%.

США, Китай, ЕС и Япония влили в экономику более $5,5 трлн, чтобы поддержать финансовую систему. Это дало криптовалютам шанс на восстановление.

Как вел себя Bitcoin в первом полугодии 2025 года

В 2025 году Bitcoin не повел себя как актив, сохраняющий ценность в кризис. Зато он остался волатильным, то есть слишком колеблющимся в цене. И все же за полгода подорожал на 13% и опередил фондовые индексы.

Рыночная капитализация Bitcoin составила более $2 трлн. Доля на рынке — 65,1% (это рекорд за 4 года). На балансах компаний уже более 848 тыс. биткоинов.

Что происходило с популярными криптовалютами в первом полугодии 2025:

Ethereum сохраняет лидерство после обновления Pectra. Ему доверяют институты, а разработчики остаются активными;

Solana повысила свои позиции на рынке;

BNB Chain стал лидером среди децентрализованных бирж (DEX), поддерживает ИИ-проекты, мемкоины и реальные активы (RWA);

Tron, Avalanche, Sui, TON развивали DeFi и сотрудничали с бизнесом.

Вторые уровни блокчейнов (L2) уже прошли фазу бурного роста. Самые популярные — Base и Arbitrum, работающие на так называемых optimistic rollups.

Как игроки рынка реагируют на DeFi

Общая стоимость активов в DeFi достигла $151,5 млрд. Число пользователей выросло на 240% за год.

Доля децентрализованных бирж (DEX) в торговле составила 29%, это рекорд.

Популярными стали RWA (токенизация реальных активов), EigenLayer (платформы для повторного стейкинга) и прогнозные рынки, такие как Polymarket.

Что было со стейблкоинами в первом полугодии 2025 года

Общая капитализация стейблкоинов превысила $250 млрд.

USDT сохраняет лидерство — $153−156 млрд. USDC удвоил объем до $61,5 млрд и имеет уже более 25% рынка.

Совокупный объем транзакций составил $7 трлн, лидеры: Tron, Ethereum и Solana.

Были ли популярны мемкоины в первом полугодии 2025 года

Сектор B2C стал более активным. Люди все чаще:

используют кошельки как мобильные суперапы;

инвестируют в мемкоины;

играют в простенькие криптоигры.

Что нового появилось на рынке крипт в первом полугодии 2025 года

Появились новые направления на стыке блокчейна, ИИ и физического мира, DePIN, DeFAI, DePAI и DeSci.

США стали дружественнее крипт после инаугурации Трампа, тогда как ЕС, наоборот, усилил контроль. В мире работают над унифицированными правилами налогообложения крипты.

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