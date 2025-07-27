Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance — Finance.ua
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Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance

Криптовалюта
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Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance
Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance
Рынок криптовалют вырос всего на 1,99% в первом полугодии 2025 года после прошлогоднего взлета на 96%. Bitcoin сохранил $2 трлн капитализации, а DeFi и стейблкоины побили рекорды.
Аналитики Binance опубликовали полугодовой отчёт и назвали основные тренды в крипте.

Что происходило с рынком криптовалюты в первом полугодии 2025 года

После безумного роста в 2024 году (+96,2%) крипторынок в первой половине 2025-го показал очень слабый рост (всего +1,99%).

Курс криптовалют к доллару

В первом квартале рынок просел почти на 19% из-за геополитического напряжения и новых пошлин от США. Но во втором квартале ситуация улучшилась, тогда рынок вырос на 25%.
Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance
США, Китай, ЕС и Япония влили в экономику более $5,5 трлн, чтобы поддержать финансовую систему. Это дало криптовалютам шанс на восстановление.

Как вел себя Bitcoin в первом полугодии 2025 года

В 2025 году Bitcoin не повел себя как актив, сохраняющий ценность в кризис. Зато он остался волатильным, то есть слишком колеблющимся в цене. И все же за полгода подорожал на 13% и опередил фондовые индексы.
Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance
Рыночная капитализация Bitcoin составила более $2 трлн. Доля на рынке — 65,1% (это рекорд за 4 года). На балансах компаний уже более 848 тыс. биткоинов.
Что происходило с популярными криптовалютами в первом полугодии 2025:
  • Ethereum сохраняет лидерство после обновления Pectra. Ему доверяют институты, а разработчики остаются активными;
  • Solana повысила свои позиции на рынке;
  • BNB Chain стал лидером среди децентрализованных бирж (DEX), поддерживает ИИ-проекты, мемкоины и реальные активы (RWA);
  • Tron, Avalanche, Sui, TON развивали DeFi и сотрудничали с бизнесом.
Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance
Вторые уровни блокчейнов (L2) уже прошли фазу бурного роста. Самые популярные — Base и Arbitrum, работающие на так называемых optimistic rollups.

Как игроки рынка реагируют на DeFi

Общая стоимость активов в DeFi достигла $151,5 млрд. Число пользователей выросло на 240% за год.
Доля децентрализованных бирж (DEX) в торговле составила 29%, это рекорд.
Что происходит с крипторынком в 2025 году — отчет Binance
Популярными стали RWA (токенизация реальных активов), EigenLayer (платформы для повторного стейкинга) и прогнозные рынки, такие как Polymarket.

Что было со стейблкоинами в первом полугодии 2025 года

Общая капитализация стейблкоинов превысила $250 млрд.
USDT сохраняет лидерство — $153−156 млрд. USDC удвоил объем до $61,5 млрд и имеет уже более 25% рынка.
Совокупный объем транзакций составил $7 трлн, лидеры: Tron, Ethereum и Solana.

Были ли популярны мемкоины в первом полугодии 2025 года

Сектор B2C стал более активным. Люди все чаще:
  • используют кошельки как мобильные суперапы;
  • инвестируют в мемкоины;
  • играют в простенькие криптоигры.

Что нового появилось на рынке крипт в первом полугодии 2025 года

Появились новые направления на стыке блокчейна, ИИ и физического мира, DePIN, DeFAI, DePAI и DeSci.
США стали дружественнее крипт после инаугурации Трампа, тогда как ЕС, наоборот, усилил контроль. В мире работают над унифицированными правилами налогообложения крипты.
По материалам:
speka.media
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