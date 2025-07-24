ТОП-10 компаний с самыми большими биткоин-резервами (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 компаний с самыми большими биткоин-резервами (инфографика) Сегодня 04:52 — Криптовалюта

ТОП-10 компаний с самыми большими биткоин-резервами (инфографика)

Компания Strategy (ранее MicroStrategy), крупнейший корпоративный владелец биткоинов, стала примером для множества других контрагентов. В результате частные и публичные фирмы со всего мира накопили в общей сложности 1,18 млн BTC (около $139,5 млрд).

Об этом свидетельствуют данные Bitcoin Treasuries

Согласно информации ресурса, по состоянию на 22 июля 2025 года публичные компании накопили 887 344 BTC, тогда как частные — 292 355 BTC. В целом на два этих сектора приходится доля почти в 6% от оборотного предложения актива или 5,6% — от общего.

При этом на топ-5 публичных компаний приходится 3,4%. На пятерку крупнейших собственников среди частных фирм в свою очередь — 1,36% от общего предложения.

Подробнее о крупнейших владельцах

Среди всех компаний, которые в той или иной степени инвестировали в биткоин, отличается Strategy. И многие другие компании взяли за основу ее подход. Он заключается в постоянном заимствовании средств с целью покупки биткоинов. Доходность при этом генерируется за счет роста стоимости актива.

Strategy получает финансирование путем выпуска разных ценных бумаг. В частности, компания объявила об эмиссии новых акций класса, А — STRC — на сумму в $500 млн. В целом она контролирует 607 770 BTC (свыше $72 млрд по актуальному курсу).

На четвертом и шестом месте в рейтинге находятся майнеры — MARA и Riot Platforms. На пятом — публичная организация Twenty One Capital (XXI). Это совместный проект Tether, Cantor Fitzgerald, SoftBank и Bitfinex.

Пятерку крупнейших конкретно публичных владельцев замыкает Trump Media & Technology Group, за которой стоит президент США Дональд Трамп. Она уже инвестировала около $2 млрд в биткоин, а ее планируемый резерв составляет $2,5 млрд.

Крупнейшим частным владельцем первой криптовалюты является компания Block. one, разработчик проекта EOS Network. Также в рейтинге упомянутая ранее Tether, эмитент USDT, которая планирует стать крупнейшим майнером в мире, и фирма миллиардера Илона Маска SpaceX.

incrypted По материалам:

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