Трамп подписал закон о регулировании криптовалют — Finance.ua

Трамп подписал закон о регулировании криптовалют Сегодня 10:32 — Криптовалюта

Трамп подписал закон о регулировании криптовалют

Дональд Трамп подписал законопроект GENIUS Act о регулировании криптовалют. Это первый в истории США масштабный нормативный акт, регулирующий область цифровых валют.

Об этом сообщает CBS News.

Что предполагает законопроект

Документ формирует правовую основу для функционирования рынка стейблкоинов, совокупный объем которого оценивается в 250 миллиардов долларов.

Стейблкоины рассматриваются как относительно стабильный тип криптовалют, поскольку их курс привязан к таким активам, как, например, американский доллар. Законопроект был одобрен Палатой представителей и Сенатом.

«Мы много работали. Это очень важный закон, закон GENIUS. Они назвали его в честь меня. Я хочу поблагодарить вас. Это чертовски хороший закон», — отметил Трамп.

На церемонию подписания документа прибыли как законодатели, так и руководители крупных компаний, включая Robinhood, Tether, Gemini и других игроков крипто- и финтех-отрасли.

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«Как я и обещал в прошлом году, закон GENIUS создает четкую и простую нормативную базу для установления и реализации огромного потенциала стабильных монет, обеспеченных долларом. Это может быть, пожалуй, величайшая революция в финансовых технологиях со времени появления самого Интернета. Многие так говорят», — заявил американский президент.

По его словам, GENIUS позволяет банкам и финансовым организациям выпускать стейблкоины, полностью обеспеченные долларами США и казначейскими бумагами, что, по мнению Трампа, будет способствовать усилению позиций доллара.

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