Зеленский ввел санкции против российских криптовалютных компаний — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против российских криптовалютных компаний Сегодня 10:02

Зеленский ввел санкции против российских криптовалютных компаний

Президент Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций, направленный на блокирование финансовых схем россии, в частности связанных с криптовалютами.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

По словам президента, санкции инициировал Национальный банк Украины и согласовали международные партнеры. В список вошли 60 компаний и 73 физических лица. Все они либо являются гражданами рф, либо имеют связь с ее военной инфраструктурой.

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«Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для россии во многом заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты», — заявил Зеленский.

Кто попал под санкции

Как свидетельствует указ № 465/2025 , обнародованный на сайте президента, и по словам советника президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, в санкционный перечень попали:

19 крупнейших майнинговых компаний, которые создают схемы для обхода ограничений из-за криптовалюты;

17 операторов цифровых финансовых активов, часть которых уже попала под санкции США;

19 российских финансовых компаний, среди которых производители платежного оборудования, посредники в интернациональных платежах, организаторы обмена заблокированных активов;

5 операционных компаний криптобирж, которые помогают рф обходить санкции.

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Кроме того, под санкции попали пять компаний-нерезидентов, которые не зарегистрированы в рф, но работают в ее пользу:

Tokentrust Holdings Limited (Кипр) — под санкциями США с марта 2024 года;

Эксмо РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобиржи EXMO. me, обслуживающий рынки россии, беларуси, Казахстана;

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) — управляет криптобиржей AWX.pro, под санкциями США;

Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) — управляет биржей AWEX, занимается обменом рублей, криптовалют и дирхамов;

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) — пиринговая криптобиржа, ориентированная на российских пользователей.

Министерству иностранных дел Украины поручили проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС, и продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. В общей сложности под санкции в Украине попали 403 физических лица и 188 юридических.

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