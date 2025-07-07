Украина в 2025 году ввела 380 МВт новых мощностей из запланированных 900 МВт — Finance.ua

Украина в 2025 году ввела 380 МВт новых мощностей из запланированных 900 МВт
Правительство Украины реализует стратегию восстановления энергетики по трем ключевым направлениям.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время торжеств ко Дню энергетика, передает Правительственный портал.
По словам Шмыгаля, главным приоритетом остается восстановление разрушенных энергетических объектов. В прошлом году удалось вернуть в работу около 4 ГВт тепловой и гидроэнергетической мощности.
Второе направление — развитие децентрализованной и диверсифицированной энергетики. В 2025 году правительство намерено ввести в эксплуатацию около 900 МВт новых мощностей. Уже работает 130 МВт когенерационных и 250 МВт тепловых мощностей.
Третье направление — привлечение международной помощи. Премьер сообщил, что с начала полномасштабной войны 38 стран предоставили более 1800 гуманитарных грузов для энергопредприятий. Кроме того, фонд поддержки энергетики аккумулировал более 1,1 млрд евро взносов.
«Рассчитываем на дальнейшую системную и последовательную поддержку международного сообщества», — подчеркнул глава правительства.
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Напомним, ранее и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт заявлял, что в течение следующих 10 лет Украине понадобится почти 2,2 ГВт маневровой генерации и 1,5 ГВт систем хранения энергии.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник в январе заявлял, что в течение 2025 года Украина планирует ввести в эксплуатацию 900 МВт новых мощностей распределенной генерации, преимущественно газовой. Это продолжит активное развитие этой сферы, начатое в 2024 году, когда было введено 835 МВт.
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