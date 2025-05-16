Украина введет в эксплуатацию 1 ГВт энергогенерации в 2025 году — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина введет в эксплуатацию 1 ГВт энергогенерации в 2025 году — Шмыгаль

Энергетика
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Украина введет в эксплуатацию 1 ГВт энергогенерации в 2025 году — Шмыгаль
Украина введет в эксплуатацию 1 ГВт энергогенерации в 2025 году — Шмыгаль
Украина планирует запустить около 1 ГВт новых энергетических мощностей в 2025 году.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 16 мая.
«Мы активно работаем над восстановлением энергетических объектов, проводим ремонты, запускаем новую генерацию и поддерживаем граждан и бизнес в расширении мощностей. В 2025 году планируем ввести в эксплуатацию примерно 1 ГВт генерации», — заявил Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что правительство постоянно разрабатывает новые общие проекты с международными партнерами и обеспечивает необходимые ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры.
За более чем три года полномасштабной войны россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии и вызвав перебои с электроснабжением.
По материалам:
Forbes.ua
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