Украина введет в эксплуатацию 1 ГВт энергогенерации в 2025 году — Шмыгаль Сегодня 18:45 — Энергетика

Украина введет в эксплуатацию 1 ГВт энергогенерации в 2025 году — Шмыгаль

Украина планирует запустить около 1 ГВт новых энергетических мощностей в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 16 мая.

«Мы активно работаем над восстановлением энергетических объектов, проводим ремонты, запускаем новую генерацию и поддерживаем граждан и бизнес в расширении мощностей. В 2025 году планируем ввести в эксплуатацию примерно 1 ГВт генерации», — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство постоянно разрабатывает новые общие проекты с международными партнерами и обеспечивает необходимые ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры.

За более чем три года полномасштабной войны россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии и вызвав перебои с электроснабжением.

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