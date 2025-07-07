Зеленский анонсировал новые договоренности с Европой по газу для Украины — Finance.ua

Зеленский анонсировал новые договоренности с Европой по газу для Украины Сегодня 11:32 — Энергетика

Зеленский анонсировал новые договоренности с Европой по газу для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует подписать несколько соглашений с европейскими партнерами по поставкам энергетических ресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.

«У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы и сейчас на уровне Министерства иностранных дел, также Министерства энергетики и Нафтогаза. Наши договоренности готовятся к реализации», — сказал он.

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Зеленский отметил, что рассчитывает, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, украинские члены правительства смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами.

«Продолжаем эту работу. Я благодарю всех наших партнеров, кто нам постоянно помогает и кто готов масштабировать поддержку в области энергетики. Энергетическая устойчивость — это фундамент устойчивости всей страны», — резюмировал он.

Напомним, правительство выделило более 700 млн грн на энергопроекты для прохождения зимы. Речь идет, в частности, о строительстве альтернативных источников тепла и энергии, реконструкции котельных и теплосетей, установке газопоршневых и когенерационных установок.

Как говорится в исследовании Euroactiv, в прошлом году Европейский Союз потратил на российские энергоресурсы больше, чем выделил финансовой помощи Украине. «В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива — всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году», — говорится в публикации.

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