Зеленский анонсировал новые договоренности с Европой по газу для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский анонсировал новые договоренности с Европой по газу для Украины

Энергетика
13
Зеленский анонсировал новые договоренности с Европой по газу для Украины
Зеленский анонсировал новые договоренности с Европой по газу для Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует подписать несколько соглашений с европейскими партнерами по поставкам энергетических ресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.
«У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы и сейчас на уровне Министерства иностранных дел, также Министерства энергетики и Нафтогаза. Наши договоренности готовятся к реализации», — сказал он.
Читайте также
Зеленский отметил, что рассчитывает, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, украинские члены правительства смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами.
«Продолжаем эту работу. Я благодарю всех наших партнеров, кто нам постоянно помогает и кто готов масштабировать поддержку в области энергетики. Энергетическая устойчивость — это фундамент устойчивости всей страны», — резюмировал он.
Напомним, правительство выделило более 700 млн грн на энергопроекты для прохождения зимы. Речь идет, в частности, о строительстве альтернативных источников тепла и энергии, реконструкции котельных и теплосетей, установке газопоршневых и когенерационных установок.
Как говорится в исследовании Euroactiv, в прошлом году Европейский Союз потратил на российские энергоресурсы больше, чем выделил финансовой помощи Украине. «В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива — всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году», — говорится в публикации.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems