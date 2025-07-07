В Украине в два раза повысят минимальную зарплату для строителей — Finance.ua

В Украине в два раза повысят минимальную зарплату для строителей Сегодня 11:02 — Личные финансы

В Украине в два раза повысят минимальную зарплату для строителей

Строителям повышают гарантированную зарплату в два раза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Как говорится в сообщении, в Бородянке состоялось подписание нового Отраслевого соглашения между Министерством развития общин и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов. Документ будет действовать с 2025 по 2027 год и предусматривает обновленные социально-трудовые гарантии для работников строительной сферы.

Согласно договору, гарантированный размер тарифной ставки для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу, растет с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособного лица. Это повышение означает увеличение минимального оклада с 6995 грн до 12 142 грн в месяц.

«Строительная отрасль играет стратегически важную роль в восстановлении страны, поэтому внимание к условиям труда строителей критически необходимо. Важно заложить системные основы для строительства новой Украины — включая достойные условия труда и стабильную оплату», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Документ также предусматривает:

мероприятия по легализации занятости в строительстве;

повышение квалификации работников;

обеспечение безопасности и гигиены труда;

защита трудовых прав

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Соглашение обязательно для всех предприятий, работающих в строительстве и производстве стройматериалов, независимо от формы собственности. На его основе работодатели должны обновить или заключить коллективные договоры на местах.

Напомним, Кабинет Министров ожидает ускоренный рост средней зарплаты в следующие три года. Как свидетельствует проект Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, через три года она может достигнуть почти 40 тысяч гривен. Показатели средней зарплаты штатных работников на следующие три года:

2026 год — 30 240 гривен (рост на 24% по сравнению с 2025 годом);

2027 год — 35 268 гривен (рост на 16,6%);

2028 год — 39 758 гривен (рост на 12,7%).

Как свидетельствуют данные Work.ua, уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата ежемесячно растет примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.

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