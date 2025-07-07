В Украине в два раза повысят минимальную зарплату для строителей — Finance.ua
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В Украине в два раза повысят минимальную зарплату для строителей

Личные финансы
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В Украине в два раза повысят минимальную зарплату для строителей
В Украине в два раза повысят минимальную зарплату для строителей
Строителям повышают гарантированную зарплату в два раза.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Как говорится в сообщении, в Бородянке состоялось подписание нового Отраслевого соглашения между Министерством развития общин и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов. Документ будет действовать с 2025 по 2027 год и предусматривает обновленные социально-трудовые гарантии для работников строительной сферы.
Согласно договору, гарантированный размер тарифной ставки для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу, растет с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособного лица. Это повышение означает увеличение минимального оклада с 6995 грн до 12 142 грн в месяц.
«Строительная отрасль играет стратегически важную роль в восстановлении страны, поэтому внимание к условиям труда строителей критически необходимо. Важно заложить системные основы для строительства новой Украины — включая достойные условия труда и стабильную оплату», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Документ также предусматривает:
  • мероприятия по легализации занятости в строительстве;
  • повышение квалификации работников;
  • обеспечение безопасности и гигиены труда;
  • защита трудовых прав
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Соглашение обязательно для всех предприятий, работающих в строительстве и производстве стройматериалов, независимо от формы собственности. На его основе работодатели должны обновить или заключить коллективные договоры на местах.
Напомним, Кабинет Министров ожидает ускоренный рост средней зарплаты в следующие три года. Как свидетельствует проект Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, через три года она может достигнуть почти 40 тысяч гривен. Показатели средней зарплаты штатных работников на следующие три года:
  • 2026 год — 30 240 гривен (рост на 24% по сравнению с 2025 годом);
  • 2027 год — 35 268 гривен (рост на 16,6%);
  • 2028 год — 39 758 гривен (рост на 12,7%).
Как свидетельствуют данные Work.ua, уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата ежемесячно растет примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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