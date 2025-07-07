Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины — Finance.ua

Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины

По состоянию на 1 июля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $45,07 млрд. В июне они увеличились на 1,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Такая динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

График: НБУ

В июне динамику резервов определял ряд факторов

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в июне поступило $4,09 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Из этой суммы:

$1,69 млрд — от Правительства Канады;

$1,25 млрд — через счета Всемирного банка;

$1,15 млрд — от Евросоюза.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено $524,0 млн, из которых:

$226,8 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$4,7 млн ​​- обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

$4,3 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$1,6 млн — обслуживание долга перед ЕС;

$286,6 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $426,2 млн.

2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.

Национальный банк на валютном рынке продал $2,96 млрд и выкупил в резервы $1,3 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2,96 млрд долларов.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 337,8 млн долларов.

График: НБУ

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца грядущего импорта.

Напомним, на июньском заседании Комитета по монетарной политике Нацбанка все участники поддержали решение оставить учетную ставку без изменений — на уровне 15,5%.

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