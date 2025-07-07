Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины — Finance.ua

Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины
По состоянию на 1 июля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $45,07 млрд. В июне они увеличились на 1,2%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.
В июне динамику резервов определял ряд факторов
1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в июне поступило $4,09 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Из этой суммы:
- $1,69 млрд — от Правительства Канады;
- $1,25 млрд — через счета Всемирного банка;
- $1,15 млрд — от Евросоюза.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено $524,0 млн, из которых:
- $226,8 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $4,7 млн - обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
- $4,3 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
- $1,6 млн — обслуживание долга перед ЕС;
- $286,6 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $426,2 млн.
2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.
Национальный банк на валютном рынке продал $2,96 млрд и выкупил в резервы $1,3 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2,96 млрд долларов.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 337,8 млн долларов.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца грядущего импорта.
Напомним, на июньском заседании Комитета по монетарной политике Нацбанка все участники поддержали решение оставить учетную ставку без изменений — на уровне 15,5%.
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