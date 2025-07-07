Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины

Казна и Политика
118
Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины
Международные резервы выросли до $45 миллиардов: НБУ назвал причины
По состоянию на 1 июля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $45,07 млрд. В июне они увеличились на 1,2%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Такая динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.
График: НБУ
График: НБУ

В июне динамику резервов определял ряд факторов

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в июне поступило $4,09 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Из этой суммы:
  • $1,69 млрд — от Правительства Канады;
  • $1,25 млрд — через счета Всемирного банка;
  • $1,15 млрд — от Евросоюза.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено $524,0 млн, из которых:
  • $226,8 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $4,7 млн ​​- обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
  • $4,3 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
  • $1,6 млн — обслуживание долга перед ЕС;
  • $286,6 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $426,2 млн.
2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.
Национальный банк на валютном рынке продал $2,96 млрд и выкупил в резервы $1,3 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2,96 млрд долларов.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 337,8 млн долларов.
График: НБУ
График: НБУ
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца грядущего импорта.
Напомним, на июньском заседании Комитета по монетарной политике Нацбанка все участники поддержали решение оставить учетную ставку без изменений — на уровне 15,5%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems