Наличные деньги уходят в прошлое: растет популярность безналичных расчетов (инфографика) — Finance.ua

Как свидетельствует статистика использования платежных карт за первое полугодие 2025 года от Национального банка Украины, безналичные расчеты украинцев продолжают расти.

В частности, количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2025 года составило 4 596,2 млн шт., а их сумма — 3 399,7 млрд грн.

Из них безналичными были 4 379,5 млн операций на общую сумму 2 218,4 млрд грн. Это на 12,6% и на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Более 95% операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций в первом полугодии 2025 года по сумме составила 65,3% общей суммы операций с платежными карточками, по количеству — 95,3% (за первое полугодие 2024 года — 64,5% и 94,6% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях — 73,9% и 49,9% соответственно.

Переводы «с карты на карту» в первом полугодии 2025 года составляли менее десятины по количеству (7,6%) и менее трети по сумме (27,4%). Оплата товаров и услуг в интернете — 16,1% по сумме и 13,8% по количеству.

В течение января-июля средняя сумма одной операции составляла:

в торговой и сервисной сетях — 342 грн (в первом полугодии 2024 года — 321 грн),

перевод «с карты на карту» — 1 835 грн (1 936 грн),

оплата товаров и услуг в интернете — 589 грн (543 грн).

Расширение платежной инфраструктуры

Количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем выросло на 7,9% (до 535,9 тыс.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты , — на 10,1% (до 570,9 тыс.).

Банкоматная сеть с начала года снизилась на 1,2% и насчитывала 15,5 тыс. банкоматов.

За первое полугодие 2025 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 140,2 млн шт. Это на 6% больше по сравнению с январем этого года.

Количество активных платежных карт (с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции), как и количество бесконтактных платежных карт, почти не изменилось.

В целом в июне более половины (59,8%) активных платежных карт было бесконтактными.

Популярность бесконтактных платежей растет

В дальнейшем растет популярность токенизированных платежных карт в Украине. Их количество с начала года увеличилось на 8% (до 17,8 млн шт.). Среди всех активных платежных карт токенизирована почти каждая третья (30,6%).

Как следствие, все меньшая часть операций осуществляется в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты.

В первом полугодии этого года она составила 2,8% по сумме и 2% по количеству (в аналогичном периоде в прошлом году — 6,4% и 5,1% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в первом полугодии 2025 года составила 1075,5 млрд грн (в первом полугодии 2024 года — 854,6 млрд грн).

