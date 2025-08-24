Как менялась инфляция в Украине за годы независимости — Finance.ua

Как менялась инфляция в Украине за годы независимости
В начале независимости Украину накрыла рекордная инфляция — яйца в магазинах выросли до десятков тысяч карбованцев. С тех пор страна прошла путь от хаотичного роста инфляции до относительной стабильности. Однако война в Украине снова вернула инфляционные вызовы.
О том, когда в Украине была рекордная инфляция, а когда минимальная, пишет Телеканал 24.
Год гиперинфляции — 1993
Гиперинфляция — это вид инфляции, характеризующийся высокими темпами роста потребительских цен, превышающими 50% в месяц. Гиперинфляция возникает из-за переполнения денежными знаками денежного обращения, и это приводит к разбалансированию экономики.
В 1993 году, когда Украина всего 2 года была независимой страной, произошел колоссальный скачок цен.
Гиперинфляция составила 10155%, что считается рекордным показателем. Сама украинская экономика тогда просела на 14,2%. Основной причиной гиперинфляции стало отсутствие реформ.
Известно, что в декабре 1993 года хлеб подорожал с 33 карбованцев до 200 карбованцев, молоко — с 79 карбованцев до 4665 карбованцев, а десяток яиц подорожали с 344 карбованцев до 33 тысяч карбованцев.
Присоединиться можно здесь
Экономист Андерс Аслунд в книге «Как Украина построила демократию и рыночную экономику» пишет, что украинское правительство не прибегало к «шоковой терапии», как это было сначала в Польше, а затем в рф.
Украина выдавала массовые рублевые кредиты и бюджетные субсидии для экономики и сельского хозяйства.
В то время правительство пыталось ограничить продажу с помощью нормирования и урегулирования цен, а экспорт — путем административных ограничений.
Именно благодаря денежной реформе в 1996 году, которая ввела собственную украинскую валюту — гривну, инфляция в стране снизилась до 40%, а в 1997 году — до 10%.
Нулевые годы — начало стабилизации
Если в 2000 году инфляция по-прежнему составляла 25,8%, то в 2001 году она снизилась до 6,1%, сообщает «Гривня».
А в 2002 году вообще произошла дефляция (-0,6%), то есть снижение уровня цен в экономике и повышение покупательной способности национальной валюты.
Таким образом, периодически с 2003 года по 2013 год инфляция то ускорялась, то снижалась.
К примеру, 2012 год Украина снова закончила с дефляцией в 0,2%, а в 2013 году инфляция была на минимальном уровне с начала независимости — 0,5%.
Война и ее влияние в 2014 году
В год, когда россия оккупировала Республику Крым и начала оккупацию Донецкой и Луганской областей, инфляция в Украине начала рекордно расти.
Следовательно, рост цен составил в 2014 году 24,9%, а в 2015 году — 43,3%.
Уровень инфляции начал снижаться только в 2016 году — до 12,4%. В период с 2019 по 2020 годы ее уровень не превышал 5%.
В год же перед началом полномасштабного вторжения инфляция составляла уже 10%.
Полномасштабное вторжение в 2022 году и настоящее
По данным НБУ, в 2022 году инфляция ускорилась до 26,6%. Такое ускорение было связано, прежде всего с последствиями полномасштабного вторжения, в частности, разрушения предприятий, инфраструктуры, нарушения производства, роста производственных затрат бизнеса
и т. д.
В то же время в 2023 году инфляция рекордно замедлилась до 5,1%, что было обусловлено мерами регулятора по устойчивости валютного рынка, а следовательно, снижение инфляционного давления. Следовательно, произошло ограничение роста цен на товары с импортной составляющей.
В 2024 году инфляция снова выросла до 12%. Как объяснились в НБУ, это произошло из-за невысоких урожаев, что повлияло на подорожание продуктов питания и увеличение расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда.
Напомним, в июне инфляция в Украине снизилась до 14,3% в годовом исчислении с 15,9% в мае, цены выросли на 0,8% за месяц. Спад происходит медленнее, чем ожидалось в НБУ.
Поделиться новостью
Также по теме
Как менялась инфляция в Украине за годы независимости
Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют
По Украинскому морскому коридору за два года прошло более 5 тысяч судов
Киев получил рекордный туристический сбор
Налоговая рассказала, сколько пострадавших от войны временно не платят налоги
Украина получила более €4 млрд от Ukraine Facility и за счет замороженных активов рф