Инфографики изменений: проект ко Дню Независимости Украины — Finance.ua

Инфографики изменений: проект ко Дню Независимости Украины Сегодня 16:25

Цикл интересных инфографик о нашей стране от Finance.ua.

Уже скоро украинцы будут отмечать День Независимости. Редакция Finance.ua решила через факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года.

Каждый день в течение недели мы будем публиковать «Инфографики изменений», в которых вы сможете увидеть самые интересные цифры и тенденции последних 34 лет в Украине.

Начать хотим с недвижимости. Знали ли вы, что с 1991 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 300 млн м² жилья!

А, например, в кризисный период 2008 года это направление показывало один из лучших результатов. В тот год в эксплуатацию ввели примерно 10,5 млн м² жилья, а в последующие годы этот показатель стал стремительно снижаться. Например, в 2009 году построили всего лишь 6,4 млн м².

Интересно, что за год до полномасштабной войны (2021) рынок недвижимости продемонстрировал восстановление и новый рекорд за последние десятилетия — 11,4 млн м² жилья было введено в эксплуатацию.

