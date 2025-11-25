Иран входит в зиму с самым глубоким за десятилетие экономическим кризисом: почему так Сегодня 21:33 — Мир

Иран входит в зиму 2025 года с самым глубоким социально-экономическим кризисом за последние десятилетия.

По данным ведомства, ИРИ одновременно сталкивается с катастрофической нехваткой воды, стагнацией экономики и волной протестов в крупных городах.

В частности, питающие Тегеран резервуары заполнены менее чем на 5%, и власти уже рассматривают возможность эвакуации из столицы, где проживает около 10 миллионов человек. Водные ограничения распространяются на другие регионы, включая Мешхед, где уровень заполнения водохранилищ составляет всего 3%.

На фоне дефицита воды сократилось производство гидроэлектроэнергии, останавливаются промышленные процессы, а посевы требующих интенсивного орошения культур резко уменьшились. Это создает дополнительное давление на цены на продукты, которые уже растут на 3−4% ежемесячно, отмечают в СВР.

Экономическая ситуация в стране, по данным внешней разведки, остается критичной. Рост ВВП в 2025 году составляет всего 0,3%, что фактически означает стагнацию.

Экспорт сократился на 16% по сравнению с прошлым годом, импорт — на 10%, что ограничивает доступ к технологиям и оборудованию. Инфляция превышает 40%, продукты питания и базовые товары становятся все менее доступными для населения. В частности, картофель продают в рассрочку, что является показателем глубины кризиса. Санкционное давление и ограниченные возможности сотрудничества с соседями оставляют страну без реальных инструментов стабилизации.

В то же время в стране растет социальное напряжение. Во внешней разведке отмечают, что в ноябре прошли массовые акции протеста в разных городах Ирана, на которых люди выражали недовольство экономической политикой, коррупцией и экологическими проблемами. К протестам присоединились рабочие нефтяной отрасли, пенсионеры и медицинские работники, требующие повышения зарплат и выплаты бонусов.

«Эти выступления имеют тенденцию к распространению, поскольку правительство не предлагает действенных решений. Накануне зимы протесты только обостряются, а дефицит воды и энергии может стать катализатором новых волн недовольства», — отмечают в разведке.

В СВР констатировали, что Иран оказался в ситуации, когда природные факторы, политические решения и экономические ограничения слились в единый кризисный узел. Власти обсуждают возможность импорта воды и использования технологий опреснения, но санкции и отсутствие международной поддержки делают эти планы малореалистичными.

