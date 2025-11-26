0 800 307 555
Ryanair отменяет все рейсы в популярный курорт в Европе

Мир
53
Лоукостер Ryanair объявил об отмене всех маршрутов в популярное место отдыха — из-за роста цен и туристических налогов. Аэропорты перестанут обслуживать в марте 2026 года.
Так, с 29 марта прекратит обслуживание аэропортов на Азорских островах и отменит все рейсы туда, сообщает Express.

Что известно об отмене рейсов на Азорские острова

Когда-то авиакомпания предлагала шесть маршрутов в и из островов, принадлежащих Португалии — в том числе сезонные рейсы из Лондона, Лиссабона и Порту. А теперь, после отмены всех рейсов, более 400 000 пассажиров лишатся возможности путешествовать, а стоимость перелетов на архипелаг существенно повысится.
Директор Ryanair заявил, что решение об отмене рейсов было принято из-за того, что оператор аэропортов Португалии увеличил расходы на аэропорты для компаний на 35% с начала пандемии COVID-19. И эти расходы еще даже не включают отдельный туристический налог в размере 2 евро и экологические налоги ЕС на авиаперелеты, особенно влияющие на короткомагистральные рейсы, пишет Ryanair Corporate.
Поэтому в Ryanair заявили, что «разочарованы» тем, что оператор повысил сборы, чтобы «наполнить свои карманы за счет португальского туризма и рабочих мест». Также в компании призвали правительство Португалии вмешаться, чтобы снизить налоги и вернуть самолеты Ryanair на Азорские острова.
«После 10 лет круглогодичной деятельности Ryanair один из самых отдаленных регионов Европы теперь потеряет прямые низкотарифные рейсы в Лондон, Брюссель, Лиссабон и Порту из-за высоких аэропортовых сборов ANA и бездействия правительства Португалии», — заявили в авиакомпании.
По материалам:
Телеканал 24
