Ryanair окончательно отменил бумажные билеты — что меняется Сегодня 21:47

Ryanair окончательно отменил бумажные билеты — что меняется

Ирландский лоукостер Ryanair с 12 ноября 2025 года полностью отказался от бумажных билетов.

Это означает, что теперь пассажиры авиакомпании могут попасть на борт самолета только с цифровыми посадочными талонами.

Почему Ryanair отменяет бумажные билеты

«Переход на полностью цифровую модель означает более быстрый, интеллектуальный и экологичный опыт для пассажиров, а также более простой доступ к ряду инновационных функций в приложении, включая функцию „Заказать место“, информацию о рейсе в режиме реального времени и прямым обновлениям в периоды перебоев в работе», — прокомментировала запуск маркетинговый директор Ryanair Дара Бреди.

Ранее глава Ryanair Майкл О’Лири также заявлял, что таким образом авиакомпания рассчитывает максимально сократить время прохождения проверок в аэропорту.

Как это работает

С 12 ноября пассажиры Ryanair больше не смогут загружать и распечатывать бумажные посадочные талоны.

использовать цифровой посадочный талон, созданный в приложении myRyanair при регистрации на рейс, говорится на Вместо этого они должныпри регистрации на рейс, говорится на сайте авиакомпании

При этом в пресс-службе отмечают, что такой метод регистрации уже опробовали почти 80% пассажиров Ryanair.

Также приложение «myRyanair» предоставляет пассажирам доступ к ряду других функций:

предварительный заказ еды и напитков к месту пассажира и обслуживанию в первую очередь;

информация о рейсе в режиме реального времени — от номера гейта до задержек;

мгновенные уведомления из операционного центра Ryanair при перебоях в работе;

альтернативные варианты перелета в режиме реального времени в период перебоев в работе.

Ранее Finance.ua сообщал , что генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал европейских лидеров за неспособность защитить авиапространство ЕС и призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.