0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair окончательно отменил бумажные билеты — что меняется

2
Ryanair окончательно отменил бумажные билеты — что меняется
Ryanair окончательно отменил бумажные билеты — что меняется
Ирландский лоукостер Ryanair с 12 ноября 2025 года полностью отказался от бумажных билетов.
Это означает, что теперь пассажиры авиакомпании могут попасть на борт самолета только с цифровыми посадочными талонами.

Почему Ryanair отменяет бумажные билеты

«Переход на полностью цифровую модель означает более быстрый, интеллектуальный и экологичный опыт для пассажиров, а также более простой доступ к ряду инновационных функций в приложении, включая функцию „Заказать место“, информацию о рейсе в режиме реального времени и прямым обновлениям в периоды перебоев в работе», — прокомментировала запуск маркетинговый директор Ryanair Дара Бреди.
Ранее глава Ryanair Майкл О’Лири также заявлял, что таким образом авиакомпания рассчитывает максимально сократить время прохождения проверок в аэропорту.

Как это работает

С 12 ноября пассажиры Ryanair больше не смогут загружать и распечатывать бумажные посадочные талоны.
Вместо этого они должны использовать цифровой посадочный талон, созданный в приложении myRyanair при регистрации на рейс, говорится на сайте авиакомпании.
При этом в пресс-службе отмечают, что такой метод регистрации уже опробовали почти 80% пассажиров Ryanair.
Читайте также
Также приложение «myRyanair» предоставляет пассажирам доступ к ряду других функций:
  • предварительный заказ еды и напитков к месту пассажира и обслуживанию в первую очередь;
  • информация о рейсе в режиме реального времени — от номера гейта до задержек;
  • мгновенные уведомления из операционного центра Ryanair при перебоях в работе;
  • альтернативные варианты перелета в режиме реального времени в период перебоев в работе.
Ранее Finance.ua сообщал, что генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал европейских лидеров за неспособность защитить авиапространство ЕС и призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems