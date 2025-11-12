Ryanair окончательно отменил бумажные билеты — что меняется
Ирландский лоукостер Ryanair с 12 ноября 2025 года полностью отказался от бумажных билетов.
Это означает, что теперь пассажиры авиакомпании могут попасть на борт самолета только с цифровыми посадочными талонами.
Почему Ryanair отменяет бумажные билеты
«Переход на полностью цифровую модель означает более быстрый, интеллектуальный и экологичный опыт для пассажиров, а также более простой доступ к ряду инновационных функций в приложении, включая функцию „Заказать место“, информацию о рейсе в режиме реального времени и прямым обновлениям в периоды перебоев в работе», — прокомментировала запуск маркетинговый директор Ryanair Дара Бреди.
Ранее глава Ryanair Майкл О’Лири также заявлял, что таким образом авиакомпания рассчитывает максимально сократить время прохождения проверок в аэропорту.
Как это работает
С 12 ноября пассажиры Ryanair больше не смогут загружать и распечатывать бумажные посадочные талоны.
Вместо этого они должны использовать цифровой посадочный талон, созданный в приложении myRyanair при регистрации на рейс, говорится на сайте авиакомпании.
При этом в пресс-службе отмечают, что такой метод регистрации уже опробовали почти 80% пассажиров Ryanair.
Также приложение «myRyanair» предоставляет пассажирам доступ к ряду других функций:
- предварительный заказ еды и напитков к месту пассажира и обслуживанию в первую очередь;
- информация о рейсе в режиме реального времени — от номера гейта до задержек;
- мгновенные уведомления из операционного центра Ryanair при перебоях в работе;
- альтернативные варианты перелета в режиме реального времени в период перебоев в работе.
Ранее Finance.ua сообщал, что генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал европейских лидеров за неспособность защитить авиапространство ЕС и призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов.
