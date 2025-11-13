Страны Европы, которые больше всего денег потратили на украинских беженцев (инфографика) Сегодня 08:04

Страны Европы, которые больше всего денег потратили на украинских беженцев (инфографика)

Страны Европы с начала полномасштабной войны предоставили беспрецедентную финансовую помощь украинцам, вынужденным покинуть свои дома.

Об этом говорится в исследовании Ukraine Support Tracker, пишет inpoland

С января 2022 по август 2025 года общая сумма расходов на поддержку украинских беженцев в Европе составила 137,4 миллиарда евро.

Кто в лидерах

Германия

Эта страна стала безоговорочным лидером по масштабам помощи: более 1,2 миллиона украинцев получили там убежище, а расходы федерального правительства составили 36,55 миллиарда евро.

Денежные средства направлялись на социальные выплаты, оплату жилья, медицинскую помощь и курсы интеграции.

Польша

Эта страна приютила около 1 миллиона человек, потратила 29,3 миллиарда евро.

Чехия

Более 8 миллиардов евро на поддержку 397 тысяч переселенцев.

Заметный вклад внесли и другие государства.

Испания

Направила 8,63 миллиарда евро на содержание почти 248 тысяч украинцев.

Франция

4,46 миллиарда евро для 74 тысяч переселенцев.

Великобритания

3,83 миллиарда евро, реализуя программу «Homes for Ukraine».

Существенные расходы также понесли Румыния (4,17 млрд евро), Италия (3,64 млрд.), Швейцария (3,56 млрд.) и Бельгия (3,39 млрд.).

Ранее мы писали , что чем дольше идет война, тем меньше шансов, что украинцы вернутся домой. Об этом рассказал глава ОО «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник в эфире «Эспрессо».

По оценке эксперта, примерно 70% украинцев останутся за границей даже после завершения войны, ведь они уже интегрировались в другие страны.

Что будет влиять на возвращение украинцев

На решение украинцев возвращаться будут влиять четыре ключевых фактора: безопасность, работа, жилье и социальная инфраструктура.

Безопасность. Завершение войны станет определяющим фактором, после которого украинцы будут задумываться о возвращении.

Работа. Граждане будут оценивать, будет ли возможность трудоустроиться, зарабатывать деньги на жизнь, содержание семьи и т. д.

Жилье. Важным фактором является наличие собственной недвижимости в Украине или возможность приобрести жилье. Украинцы будут учитывать, существуют ли ипотечные программы, которые позволят рядовому человеку купить жилье.

