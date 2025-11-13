Прокуратура обязала вернуть столичной общине земельный участок на Троещине (фото) Сегодня 17:44 — Казна и Политика

Прокуратура через суд обязала общество вернуть столичной общине земельный участок на Троещине стоимостью почти 7 млн ​​гривен и снести недвижимость на этом участке.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прократуры.

По иску Деснянской окружной прокуратуры города Киева суд обязал общество вернуть земельный участок территориальной общине, снести гараж, нежилые помещения и временные сооружения, построенные на нем без разрешений, а также отменил незаконную регистрацию права собственности на эти сооружения.

Речь идет об участке по ул. Оноре де Бальзака, 82-а стоимостью почти 7 млн ​​гривен, который использовался обществом для обслуживания и эксплуатации автостоянки.

фото: Киевская городская прократура.

Ранее Деснянская окружная прокуратура Киева через суд признала незаконным и отменила решение Киевского городского совета, которым вне процедуры земельных торгов эту землю передали обществу в аренду.

Договор аренды также сочли недействительным. Несмотря на это решение суда, общество продало самовольно построенную на земельном участке недвижимость другому предприятию. Директором обоих обществ является один и тот же человек.

Реагируя на это нарушение, окружная прокуратура обратилась в суд с иском об устранении препятствий общине в пользовании и распоряжении земельным участком путем снесения самовольно построенного имущества, возврата земельного участка и отмены государственной регистрации права собственности. Постановлением Хозяйственного суда города Киева иск прокуратуры удовлетворен.

