Прокуратура обязала вернуть столичной общине земельный участок на Троещине (фото)
Прокуратура через суд обязала общество вернуть столичной общине земельный участок на Троещине стоимостью почти 7 млн гривен и снести недвижимость на этом участке.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прократуры.
По иску Деснянской окружной прокуратуры города Киева суд обязал общество вернуть земельный участок территориальной общине, снести гараж, нежилые помещения и временные сооружения, построенные на нем без разрешений, а также отменил незаконную регистрацию права собственности на эти сооружения.
Речь идет об участке по ул. Оноре де Бальзака, 82-а стоимостью почти 7 млн гривен, который использовался обществом для обслуживания и эксплуатации автостоянки.
Ранее Деснянская окружная прокуратура Киева через суд признала незаконным и отменила решение Киевского городского совета, которым вне процедуры земельных торгов эту землю передали обществу в аренду.
Договор аренды также сочли недействительным. Несмотря на это решение суда, общество продало самовольно построенную на земельном участке недвижимость другому предприятию. Директором обоих обществ является один и тот же человек.
Реагируя на это нарушение, окружная прокуратура обратилась в суд с иском об устранении препятствий общине в пользовании и распоряжении земельным участком путем снесения самовольно построенного имущества, возврата земельного участка и отмены государственной регистрации права собственности. Постановлением Хозяйственного суда города Киева иск прокуратуры удовлетворен.
