4 фактора, которые будут влиять на возвращение украинских беженцев
С началом полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали за границу. Чем дольше идет война, тем меньше шансов, что они вернутся домой.
Об этом рассказал глава ОО «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник в эфире «Эспрессо».
Сколько беженцев вернется в Украину
По оценке эксперта, примерно 70% украинцев останутся за границей даже после завершения войны, ведь они уже интегрировались в других странах.
В частности, многие уже нашли работу, жилье и возможности для обучения детей, поэтому ждать массового возвращения граждан не стоит.
Что будет влиять на возвращение украинцев
На решение украинцев возвращаться будут влиять четыре ключевых фактора: безопасность, работа, жилье и социальная инфраструктура.
Безопасность. Окончание войны станет определяющим фактором, после которого украинцы будут задумываться о возвращении.
Работа. Граждане будут оценивать, будет ли возможность трудоустроиться, зарабатывать деньги на жизнь, содержание семьи
и т. д.
Жилье. Важным фактором является наличие собственной недвижимости в Украине или возможность приобрести жилье. Украинцы будут учитывать, существуют ли ипотечные программы, которые позволят рядовому человеку купить жилье.
Социальная инфраструктура. Также будут учитываться возможности для лечения, обучения и развития детей.
«Люди будут оценивать, сможет ли наш парень или девушка, которые окончили украинский вуз, найти работу в Европе. Украинцы, которые сейчас находятся за границей, будут сравнивать то, что имеют здесь и сейчас, с тем, что потенциально будут иметь в Украине», — отмечает эксперт.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на конец августа в странах ЕС статус временной защиты имели 4,37 млн граждан Украины. Их количество выросло на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля;
- украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, даже если часть мигрантов не вернется;
- по словам Гетманцева, у Украины нет финансовой возможности стимулировать возвращение граждан из-за границы прямыми выплатами или льготами. В то же время государство должно создавать привлекательные условия для возвращения — в частности, обеспечить достойный уровень зарплат, доступное жилье.
