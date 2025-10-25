4 фактора, которые будут влиять на возвращение украинских беженцев Сегодня 16:09

4 фактора, которые будут влиять на возвращение украинских беженцев

С началом полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали за границу. Чем дольше идет война, тем меньше шансов, что они вернутся домой.

Об этом рассказал глава ОО «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник в эфире «Эспрессо».

Сколько беженцев вернется в Украину

По оценке эксперта, примерно 70% украинцев останутся за границей даже после завершения войны, ведь они уже интегрировались в других странах.

В частности, многие уже нашли работу, жилье и возможности для обучения детей, поэтому ждать массового возвращения граждан не стоит.

Что будет влиять на возвращение украинцев

На решение украинцев возвращаться будут влиять четыре ключевых фактора: безопасность, работа, жилье и социальная инфраструктура.

Безопасность. Окончание войны станет определяющим фактором, после которого украинцы будут задумываться о возвращении.

Работа. Граждане будут оценивать, будет ли возможность трудоустроиться, зарабатывать деньги на жизнь, содержание семьи и т. д.

Жилье. Важным фактором является наличие собственной недвижимости в Украине или возможность приобрести жилье. Украинцы будут учитывать, существуют ли ипотечные программы, которые позволят рядовому человеку купить жилье.

Социальная инфраструктура. Также будут учитываться возможности для лечения, обучения и развития детей.

«Люди будут оценивать, сможет ли наш парень или девушка, которые окончили украинский вуз, найти работу в Европе. Украинцы, которые сейчас находятся за границей, будут сравнивать то, что имеют здесь и сейчас, с тем, что потенциально будут иметь в Украине», — отмечает эксперт.

Справка Finance.ua:

по состоянию на конец августа в странах ЕС статус временной защиты имели 4,37 млн граждан Украины. Их количество выросло на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля;

украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, даже если часть мигрантов не вернется;

по словам Гетманцева, у Украины нет финансовой возможности стимулировать возвращение граждан из-за границы прямыми выплатами или льготами. В то же время государство должно создавать привлекательные условия для возвращения — в частности, обеспечить достойный уровень зарплат, доступное жилье.

