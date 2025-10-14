В Польше сообщили, что больше не могут бесконечно принимать украинских беженцев
Польша больше не может до бесконечности принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации украинцев, которые уже проживают в стране.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24.
В настоящее время в Польше находятся около 1,5 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили всего 26 тысяч человек. Пшидач подчеркнул, что чрезмерное количество вновь прибывших может превысить возможности страны по интеграции мигрантов.
В частности, он считает, что в Польше уже создаются отдельные районы мигрантов.
«Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани — больше принимать не можем», — отметил представитель администрации президента.
Напомним, еще в 2023 году по словам заместителя главы Офиса Президента Игоря Жовквы, украинцы работают легально и вносят значительный вклад в экономику страны — от 0,5 до 2% прироста ВВП обеспечили украинцы.
Как уточнил чиновник, украинцы являются владельцами, совладельцами и акционерами более 29 000 польских компаний — более 25% всех компаний с иностранным капиталом в Польше.
Ранее Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона, предусматривающий существенное ужесточение требований для иностранцев, в частности украинцев, претендующих на польское гражданство.
Увеличение минимального срока непрерывного проживания в Польше для получения польского гражданства с трех до 10 лет предусмотрено проектом изменений в Закон о польском гражданстве, поданным в Сейм президентом Каролем Навроцким.
