НАПК подсчитало, сколько коррупционеров было наказано за 11 лет

НАПК подсчитало, сколько коррупционеров было наказано за 11 лет
НАПК подсчитало, сколько коррупционеров было наказано за 11 лет
В течение 2014−2024 годов по решению украинских судов за коррупцию только у 1,5% привлеченных к ответственности конфисковали имущество или деньги, а права занимать определенные должности лишили только 0,2% подсудимых.
Такие данные обнародовало Национальное агентство по предотвращению коррупции.
НАПК совместно с экспертами Центра политико-правовых реформ и при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине провело анализ судебной практики привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией, за 2014−2024 годы
Это первое в Украине аналитическое исследование, охватывающее данные более чем за десятилетний период. Агентство подготовило и представило соответствующий отчет, говорится в сообщении.
«Результаты исследования свидетельствуют, что абсолютное большинство (примерно 72%) всех дел пришлось на нарушение требований финансового контроля (ст. 172−6 КУоАП), по которым наиболее распространенной стала несвоевременная подача декларации без уважительных причин», — сообщает НАПК.
«Еще 25% дел в указанный период касались конфликта интересов (ст. 172−7 КУоАП). Наименьшее же количество дел, поступавших на рассмотрение судов, касалось непринятия мер по противодействию коррупции (ст. 172−9 КУоАП)», — говорится в сообщении.
За 11 лет более 32 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, отмечает НАПК.
«Динамика наложения административных взысканий в целом коррелирует с количеством рассмотренных дел: в 2018—2021 годах наблюдался прирост, а затем произошло существенное уменьшение, что связано с приостановкой процесса декларирования после введения в Украине военного положения», — говорится в сообщении.
В общей сложности более 60% лиц, в отношении которых рассматривали дела, получили основное взыскание в виде штрафа.
Важно отметить, что дела чаще всего закрывались по трем причинам: малозначительность правонарушения, отсутствие происшествия/состава правонарушения и истечение сроков наложения административного взыскания.
«В то же время дополнительные взыскания в виде конфискации имущества или денег применялись крайне редко — лишь до 1,5% лиц, привлеченных к ответственности, преимущественно по ст. 172−4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности)», — говорится в сообщении.
«Еще реже суды лишали лиц права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (всего 0,2% случаев из общего массива). Следовательно, несмотря на предусмотренную законодательством обязательность этих санкций, на практике дополнительные взыскания почти не применяются», — отмечает НАПК.
«Интересно то, что в рамках анализа административных правонарушений, связанных с коррупцией, установлено, что апелляционные суды пересматривали около 9% решений судов первой инстанции, причем более половины из них оставлены без изменений (52%)», — добавляет агентство.
По материалам:
Економічна Правда
