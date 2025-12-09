Вознаграждения обличителям коррупции: Кабмин хочет ввести новую процедуру
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты, который регулирует вопрос выплаты вознаграждения обличителям коррупционных преступлений.
Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроект правительства: новая процедура вознаграждения обличителям
«Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании вопроса выплаты вознаграждения обличителю», — говорится в сообщении.
По словам Мельничука, документ направлен на приведение отдельных положений УПК и закона «О предотвращении коррупции» в соответствие с действующим законодательством, а также нормативно-правовое урегулирование механизма выполнения решений судов о выплате вознаграждения обличителям.
Кто сможет получить вознаграждение за коррупционные преступления
Законопроект предлагает определить отдельную процедуру выплат лицам, сообщившим о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или причиненный государству ущерб в 5 тысяч и более раз превышает прожиточный минимум, и активно способствовали его раскрытию.
Документ определяет Национальное агентство по предотвращению коррупции органом, ответственным за планирование и использование средств отдельной бюджетной программы, из которых будет производиться выплата вознаграждения обличителям.
НАПК станет главным распорядителем этих средств и ответственным исполнителем программы.
Изменения в УПК
Правительство также предлагает внести изменения в ряд статей Уголовного процессуального кодекса, касающихся выделения процедуры выплаты вознаграждения обличителям коррупции и гарантий ее реализации в установленном порядке.
Поделиться новостью
Также по теме
Вознаграждения обличителям коррупции: Кабмин хочет ввести новую процедуру
С начала года крупные плательщики уплатили 123,4 млрд грн НДС
Украина имплементирует опыт НАТО и ЕС в управлении оборонными ресурсами: подписан закон
Правительство готовит комплексную пенсионную реформу в Украине: новые требования МВФ
Глава Верховной Рады подписал закон о госбюджете-2026
НБУ выпустил специальный набор памятных монет ко Дню защитников