Кабмин одобрил изменения для защиты обличителей коррупции в ВСУ — Finance.ua

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Кабмин одобрил изменения для защиты обличителей коррупции в ВСУ

Казна и Политика
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Кабмин одобрил изменения для защиты обличителей коррупции в ВСУ
Кабмин одобрил изменения для защиты обличителей коррупции в ВСУ
Кабинет Министров одобрил законопроект, который усиливает защиту прав военных, сообщающих о возможных фактах коррупции или правонарушения, связанных с ней.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что принятие документа повысит прозрачность в силах обороны и гарантирует каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления.

Что предусматривают изменения

Документ предусматривает:
  • предоставить военным право сообщать о коррупции или связанных с ней нарушениях в уполномоченные подразделения или уведомлять лиц, занимающихся вопросами предотвращения и выявления коррупции;
  • закрепить право выбирать канал уведомления, в частности возможность обращаться напрямую в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);
  • установить исключение из всеобщей обязанности информировать о таких фактах непосредственному командиру или начальнику.
В Минобороны считают, что эти изменения будут способствовать росту прозрачности в военных структурах и усилит систему предотвращения коррупции.
Напомним, в Украине растет количество приговоров за коррупционные деяния, в том числе среди чиновников.
В прошлом году за коррупционные правонарушения и преступления, связанные с коррупцией, осудили 2195 человек. Это почти 80% всех обвиняемых по таким делам, по которым судебные решения вступили в законную силу.
В то же время, по мнению нового главы правительства, украинское общество чрезмерно раздувает проблему коррупции в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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