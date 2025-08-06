Кабмин одобрил изменения для защиты обличителей коррупции в ВСУ — Finance.ua

Кабмин одобрил изменения для защиты обличителей коррупции в ВСУ Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Кабмин одобрил изменения для защиты обличителей коррупции в ВСУ

Кабинет Министров одобрил законопроект, который усиливает защиту прав военных, сообщающих о возможных фактах коррупции или правонарушения, связанных с ней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что принятие документа повысит прозрачность в силах обороны и гарантирует каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления.

Что предусматривают изменения

Документ предусматривает:

предоставить военным право сообщать о коррупции или связанных с ней нарушениях в уполномоченные подразделения или уведомлять лиц, занимающихся вопросами предотвращения и выявления коррупции;

закрепить право выбирать канал уведомления, в частности возможность обращаться напрямую в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);

установить исключение из всеобщей обязанности информировать о таких фактах непосредственному командиру или начальнику.

В Минобороны считают, что эти изменения будут способствовать росту прозрачности в военных структурах и усилит систему предотвращения коррупции.

Напомним, в Украине растет количество приговоров за коррупционные деяния, в том числе среди чиновников.

В прошлом году за коррупционные правонарушения и преступления, связанные с коррупцией, осудили 2195 человек. Это почти 80% всех обвиняемых по таким делам, по которым судебные решения вступили в законную силу.

В то же время, по мнению нового главы правительства, украинское общество чрезмерно раздувает проблему коррупции в Украине.

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