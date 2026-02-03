0 800 307 555
Харьков объявил чрезвычайную ситуацию

Казна и Политика
Вследствие массированного ночного удара в Харькове повреждены ТЭЦ-5 и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Большое количество людей остались без тепла, в городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского горсовета и комментарий городского головы Игоря Терехова каналу «Думка».
Сегодня проходило заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Авария на энергообъектах была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.
«Отсутствие отопления и нарушения стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период составляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых и маломобильных граждан «, — подчеркнул Терехов.
По его словам, под угрозой находились 1200 домов, но благодаря блочно-модульным котельным и альтернативным источникам теплоснабжения были запитаны 300 домов. Он также добавил, что было принято решение о сливе теплоносителя, поскольку в морозы это единственное, что позволяет сохранить систему теплоснабжения.

Сколько домов без отопления

В результате в Харькове было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. По словам городского головы, без тепла остались почти 105 тысяч человек.
Он рассказал, что без тепла находятся дома в Шевченковском, Новобаварском, Холодногорском и частично в Киевском районах.

Свет и Пункты несокрушимости

Кроме того, правительство увеличит для города лимиты электроэнергии, чтобы не отключать тех, кто без отопления, что позволит гражданам пользоваться отопительными приборами. Терехов также добавил, что Харькову удалось запитать метро и электротранспорт.
«У нас работает 101 пункт несокрушимости, в которых могут находиться люди круглые сутки. В случае необходимости будем устанавливать палатки — 50 палаток для того, чтобы люди находились в более-менее нормальных условиях», — сказал он.
По материалам:
Finance.ua
