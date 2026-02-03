0 800 307 555
ГНС готовится запустить CRM в рамках налоговой реформы

Казна и Политика
15
ГНС и советники МВФ провели встречу по обсуждению планов внедрения CRM в 2026 году.
Государственная налоговая служба Украины и советники Международного валютного фонда согласовали первоочередные действия по запуску и системному внедрению CRM в 2026 году.
Вопрос обсудили во время рабочей встречи и.о. главы ГНС Леси Карнаух с советниками МВФ Энрико Аавом и Дэвидом Карром.

Фокус на рекомендациях МВФ

В ходе встречи стороны рассмотрели первоочередные шаги по внедрению CRM с учетом рекомендаций МВФ.
Карнаух поблагодарила Фонд за системную поддержку реформ налогового администрирования и отметила важность экспертного сопровождения во внедрении современных управленческих решений. По ее словам, CRM для ГНС является не отдельным ІТ-проектом, а фундаментальным изменением подходов к управлению, анализу рисков и взаимодействию с налогоплательщиками.
«Экспертная поддержка МВФ дает нам возможность выстроить эту систему комплексно, учитывая лучшие международные практики — как централизованную, аналитически управляемую функцию, которая станет основой дальнейшей трансформации ГНС и реализации Национальной стратегии доходов», — отметила Карнаух.

Приоритетные направления сотрудничества

Стороны определили ключевые направления взаимодействия ГНС и МВФ, среди которых:
  • поддержка внедрения CRM;
  • развитие офиса управления реформами и усиление кадровой состоятельности;
  • развитие электронного аудита;
  • участие в цифровой трансформации, в частности в управлении данными и аналитических платформах;
  • укрепление системы стратегического планирования и мониторинга внедрения реформ.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросу институциональной и технической основы внедрения CRM и достижения стратегических целей Национальной стратегии доходов и необходимости обеспечения комплексного, межведомственного подхода.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что CRM-системы (Customer Relationship Management) — это инструмент, который автоматизирует процессы, помогает выстроить персонализированное взаимодействие с клиентами и повысить продажу. Для малого и среднего бизнеса правильный выбор CRM может стать ключом к масштабированию и росту.
