ГНС готовится запустить CRM в рамках налоговой реформы

ГНС и советники МВФ провели встречу по обсуждению планов внедрения CRM в 2026 году., vl.tax.gov.ua

Государственная налоговая служба Украины и советники Международного валютного фонда согласовали первоочередные действия по запуску и системному внедрению CRM в 2026 году.

Вопрос обсудили во время рабочей встречи и.о. главы ГНС Леси Карнаух с советниками МВФ Энрико Аавом и Дэвидом Карром.

Фокус на рекомендациях МВФ

В ходе встречи стороны рассмотрели первоочередные шаги по внедрению CRM с учетом рекомендаций МВФ.

Карнаух поблагодарила Фонд за системную поддержку реформ налогового администрирования и отметила важность экспертного сопровождения во внедрении современных управленческих решений. По ее словам, CRM для ГНС является не отдельным ІТ-проектом, а фундаментальным изменением подходов к управлению, анализу рисков и взаимодействию с налогоплательщиками.

«Экспертная поддержка МВФ дает нам возможность выстроить эту систему комплексно, учитывая лучшие международные практики — как централизованную, аналитически управляемую функцию, которая станет основой дальнейшей трансформации ГНС и реализации Национальной стратегии доходов», — отметила Карнаух.

Приоритетные направления сотрудничества

Стороны определили ключевые направления взаимодействия ГНС и МВФ, среди которых:

поддержка внедрения CRM;

развитие офиса управления реформами и усиление кадровой состоятельности;

развитие электронного аудита;

участие в цифровой трансформации, в частности в управлении данными и аналитических платформах;

укрепление системы стратегического планирования и мониторинга внедрения реформ.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросу институциональной и технической основы внедрения CRM и достижения стратегических целей Национальной стратегии доходов и необходимости обеспечения комплексного, межведомственного подхода.

