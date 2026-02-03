Правительство рассчитывает вывести из «тени» 300 тыс. работников, это принесет экономике 43 млрд грн в год — Минэкономики Сегодня 15:37 — Казна и Политика

Планируется вывести из «серой» зоны и дополнительно привлечь на рынок труда не менее 300 тыс. человек.

Одной из ключевых задач реформы рынка труда, которая должна стартовать после принятия нового Трудового кодекса Украины, является трудоустройство не менее 2 млн украинцев до 2030 года.

Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак в интервью Укринформу

Детенизация и новые работники

По словам Марчак, уже на первом этапе реформы планируется вывести из «серой» зоны и дополнительно задействовать на рынке труда не менее 300 тыс. человек. Ожидаемый экономический эффект от этого шага составит около 43 млрд грн в год.

«Это самые скромные оценки в случае, если мы достигнем минимального KPI (ключевых показателей эффективности воплощенных решений. — Ред.). Наша цель — до 2030 года привлечь на рынок труда по меньшей мере 2 миллиона человек из числа тех, кто сейчас по разным причинам не работает (прежде всего из-за того, что для этого не созданы надлежащие условия)», — добавила чиновник.

Гибкие формы занятости и новые договоры

Содействовать достижению этих показателей должно введение гибких форм занятости, предусмотренных проектом нового Трудового кодекса. Основными инструментами станут расширение видов трудовых договоров и возможностей их заключения между работниками и работодателями.

«Речь идет даже о неком „конструкторе“ договоров. Ты можешь быть на одной должности, выполнять предусмотренные ею функциональные обязанности, но есть время, вдохновение и навыки, чтобы выполнять еще и другую работу. Тогда возможен вариант заключения трудового договора, удовлетворяющего и пожелания и возможности работника, учитывая, например, его особые потребности (одинокая мать, одинокий отец, человек с инвалидностью, обучающийся), и потребности работодателя — например, если его деятельность обусловлена ​​сезонным фактором», — рассказала Марчак.

Отдельную роль в детенизации рынка труда будет играть законодательное определение признаков трудовых отношений.

Проект предлагает закрепить такие критерии:

личное выполнение работы по конкретной профессии/должности;

выполнение работы по заданию и под контролем другого лица;

регулирование процесса труда лицом, для которого выполняется работа;

выполнение работы на определенном или согласованном рабочем месте с соблюдением правил внутреннего распорядка;

обеспечение условий труда и средств производства стороной, для которой выполняется работа;

систематическая выплата вознаграждения в денежной форме;

установление продолжительности рабочего времени и времени отдыха стороной, для которой выполняется работа;

возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

«Это тоже важный рычаг развития экономики и упорядочения рынка труда. Ведь сейчас такого разграничения фактически нет, поэтому и возникают споры, в которых, например, случаях ФЛП — это реальный предприниматель, предоставляющий реальные услуги, а в которых идет речь о теневой занятости в интересах крупного или среднего бизнеса», — отметила замминистра.

Справка Finance.ua:

В декабре прошлого года правительство представило проект Стратегии занятости до 2030 года. Он предусматривает привлечение на рынок труда не менее 2 млн украинцев, прежде всего из экономически неактивного населения;

Кабинет Министров одобрил проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда. Сегодня около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста, в то время как официально заняты немногим более 10 миллионов. Приблизительно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Изменения трудового законодательства будут способствовать выходу из «тени» части украинцев;



в проекте нового Трудового кодекса закрепляются современные форматы работы: дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 28 календарных дней.

Укрінформ

