Правительство рассчитывает вывести из «тени» 300 тыс. работников, это принесет экономике 43 млрд грн в год — Минэкономики
Одной из ключевых задач реформы рынка труда, которая должна стартовать после принятия нового Трудового кодекса Украины, является трудоустройство не менее 2 млн украинцев до 2030 года.
Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак в интервью Укринформу.
Детенизация и новые работники
По словам Марчак, уже на первом этапе реформы планируется вывести из «серой» зоны и дополнительно задействовать на рынке труда не менее 300 тыс. человек. Ожидаемый экономический эффект от этого шага составит около 43 млрд грн в год.
«Это самые скромные оценки в случае, если мы достигнем минимального KPI (ключевых показателей эффективности воплощенных решений. — Ред.). Наша цель — до 2030 года привлечь на рынок труда по меньшей мере 2 миллиона человек из числа тех, кто сейчас по разным причинам не работает (прежде всего из-за того, что для этого не созданы надлежащие условия)», — добавила чиновник.
Гибкие формы занятости и новые договоры
Содействовать достижению этих показателей должно введение гибких форм занятости, предусмотренных проектом нового Трудового кодекса. Основными инструментами станут расширение видов трудовых договоров и возможностей их заключения между работниками и работодателями.
«Речь идет даже о неком „конструкторе“ договоров. Ты можешь быть на одной должности, выполнять предусмотренные ею функциональные обязанности, но есть время, вдохновение и навыки, чтобы выполнять еще и другую работу. Тогда возможен вариант заключения трудового договора, удовлетворяющего и пожелания и возможности работника, учитывая, например, его особые потребности (одинокая мать, одинокий отец, человек с инвалидностью, обучающийся), и потребности работодателя — например, если его деятельность обусловлена сезонным фактором», — рассказала Марчак.
Отдельную роль в детенизации рынка труда будет играть законодательное определение признаков трудовых отношений.
Проект предлагает закрепить такие критерии:
- личное выполнение работы по конкретной профессии/должности;
- выполнение работы по заданию и под контролем другого лица;
- регулирование процесса труда лицом, для которого выполняется работа;
- выполнение работы на определенном или согласованном рабочем месте с соблюдением правил внутреннего распорядка;
- обеспечение условий труда и средств производства стороной, для которой выполняется работа;
- систематическая выплата вознаграждения в денежной форме;
- установление продолжительности рабочего времени и времени отдыха стороной, для которой выполняется работа;
- возмещение расходов, связанных с выполнением работы.
«Это тоже важный рычаг развития экономики и упорядочения рынка труда. Ведь сейчас такого разграничения фактически нет, поэтому и возникают споры, в которых, например, случаях ФЛП — это реальный предприниматель, предоставляющий реальные услуги, а в которых идет речь о теневой занятости в интересах крупного или среднего бизнеса», — отметила замминистра.
Справка Finance.ua:
- В декабре прошлого года правительство представило проект Стратегии занятости до 2030 года. Он предусматривает привлечение на рынок труда не менее 2 млн украинцев, прежде всего из экономически неактивного населения;
- Кабинет Министров одобрил проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда. Сегодня около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста, в то время как официально заняты немногим более 10 миллионов. Приблизительно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Изменения трудового законодательства будут способствовать выходу из «тени» части украинцев;
- в проекте нового Трудового кодекса закрепляются современные форматы работы: дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 28 календарных дней.
