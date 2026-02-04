0 800 307 555
ВР предлагают изменить порядок выплат детям погибших военных

Казна и Политика
В Верховной Раде планируют усилить защиту прав детей погибших защитников Украины по получению единовременного денежного пособия. Речь идет о законопроекте № 14248, который должен устранить проблемы с фактическим получением средств, предусмотренных законом для малолетних и несовершеннолетних.
Об этом сообщила инициатор документа, народный депутат от партии «Слуга Народа», председатель подкомитета по вопросам социальной защиты детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Татьяна Цыба.

В чем суть

По ее словам, на практике единовременное пособие, предназначенное семьям погибших военных, не всегда используется в интересах ребенка или вообще до него не доходит.
«Государство назначает единовременное денежное пособие в размере 15 млн грн, однако на практике часть этих средств, даже если она юридически принадлежит ребенку, может быть использована другими членами семьи или не дойти до него вовсе. Речь идет, в частности, о случаях, когда деньги тратятся на имущество, памятники или другие нужды, не связанные с обеспечением интересов ребенка», — отметила Цыба.
Законопроект предусматривает механизм реальной защиты финансовых прав детей погибших защитников. В частности, предлагается хранить часть принадлежащих ребенку средств до достижения им 21-летнего возраста.
«Если право на единовременное пособие принадлежит малолетнему или несовершеннолетнему лицу, 50% соответствующей суммы будет выплачиваться после достижения 21 года с учетом индекса инфляции», — сообщила народная депутат.
По ее словам, средства планируют хранить на отдельном счете с последующей индексацией, чтобы гарантировать их сохранность и выплату в момент, когда молодой человек сможет самостоятельно ими распоряжаться.
В то же время, законопроект предусматривает возможность досрочного получения части средств в исключительных случаях.
«Надо учесть сложные жизненные обстоятельства. В частности, предусмотрена возможность досрочного получения средств при тяжелом заболевании ребенка или необходимости срочного лечения второго родителя. Мы стремимся устранить пробелы в действующем механизме выплат и обеспечить реальную защиту финансовых прав детей погибших защитников Украины», — подытожила Татьяна Цыба.
Судебно-юридична газета
Payment systems