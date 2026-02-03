0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина рискует потерять более $115 млрд финансирования из-за невыполнения требований МВФ и Ukraine Facility

Казна и Политика
67
Украина недополучила почти €4 млрд в 2025 году
Украина недополучила почти €4 млрд в 2025 году
Украина не выполняет существенный объем реформ в рамках программ МВФ и Ukraine Facility, что может привести к потере доступа к финансированию более чем на $115 млрд.
Об этом сообщают эксперты аналитического консорциума RRR4U во время презентации 23 мониторинга выполнения программы МВФ и Плана Украины.

Программа МВФ

По данным консорциума, новая программа МВФ, согласованная в конце прошлого года, находится в подвешенном состоянии из-за отсутствия прогресса в выполнении предыдущих мер со стороны парламента и правительства. Это блокирует доступ к $8,2 млрд от МВФ и может затормозить получение около 90 млрд евро финансирования от ЕС.
Без этих средств Украина не сможет в полной мере профинансировать государственный бюджет, включая расходы на оборону.

Просроченные «маяки»

По состоянию на конец января у Украины есть задолженность по ряду маяков действующей программы МВФ, среди которых:
  • назначение руководителя таможни;
  • принятие секторальных планов управления публичными инвестициями;
  • введение новых стандартов оценки имущества;
  • отмена «правок Лозового»;
  • внешнее оценивание НКРЭКУ.
Для запуска новой программы МВФ необходимо также выполнить предыдущие мероприятия, направленные на мобилизацию доходов бюджета, в частности, налогообложение посылок, введение НДС для упрощенцев и налогообложение доходов с цифровых платформ.

Риски для финансовой устойчивости

В то же время, ситуация с выполнением плана Украиной остается тревожной. За IV квартал 2025 года невыполнены 11 индикаторов, что стоит Украине 2,6 млрд евро, а общая сумма недополученной финансовой поддержки за 2025 год превышает 3,9 млрд евро.
Большинство невыполненных индикаторов касаются законодательных инициатив и находятся в зоне ответственности Верховной Рады.
Эксперты отмечают, что дальнейшее промедление с выполнением обязательств грозит финансовой устойчивости государства и ограничивает доступ Украины к критически важной международной поддержке.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems