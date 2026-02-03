Украина рискует потерять более $115 млрд финансирования из-за невыполнения требований МВФ и Ukraine Facility
Украина не выполняет существенный объем реформ в рамках программ МВФ и Ukraine Facility, что может привести к потере доступа к финансированию более чем на $115 млрд.
Об этом сообщают эксперты аналитического консорциума RRR4U во время презентации 23 мониторинга выполнения программы МВФ и Плана Украины.
Программа МВФ
По данным консорциума, новая программа МВФ, согласованная в конце прошлого года, находится в подвешенном состоянии из-за отсутствия прогресса в выполнении предыдущих мер со стороны парламента и правительства. Это блокирует доступ к $8,2 млрд от МВФ и может затормозить получение около 90 млрд евро финансирования от ЕС.
Без этих средств Украина не сможет в полной мере профинансировать государственный бюджет, включая расходы на оборону.
Просроченные «маяки»
По состоянию на конец января у Украины есть задолженность по ряду маяков действующей программы МВФ, среди которых:
- назначение руководителя таможни;
- принятие секторальных планов управления публичными инвестициями;
- введение новых стандартов оценки имущества;
- отмена «правок Лозового»;
- внешнее оценивание НКРЭКУ.
Для запуска новой программы МВФ необходимо также выполнить предыдущие мероприятия, направленные на мобилизацию доходов бюджета, в частности, налогообложение посылок, введение НДС для упрощенцев и налогообложение доходов с цифровых платформ.
Риски для финансовой устойчивости
В то же время, ситуация с выполнением плана Украиной остается тревожной. За IV квартал 2025 года невыполнены 11 индикаторов, что стоит Украине 2,6 млрд евро, а общая сумма недополученной финансовой поддержки за 2025 год превышает 3,9 млрд евро.
Большинство невыполненных индикаторов касаются законодательных инициатив и находятся в зоне ответственности Верховной Рады.
Эксперты отмечают, что дальнейшее промедление с выполнением обязательств грозит финансовой устойчивости государства и ограничивает доступ Украины к критически важной международной поддержке.
