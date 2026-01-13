В Україні готують новий Трудовий кодекс: у Мінекономіки назвали ключові зміни для працівників Сьогодні 09:07 — Особисті фінанси

В Україні готують новий Трудовий кодекс: у Мінекономіки назвали ключові зміни для працівників

У проєкті нового Трудового кодексу закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом тощо. Крім того, документ пропонує збільшити тривалість щорічної оплачуваної відпустки до 28 календарних днів.

Про це розповіла заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресслужба міністерства.

«Ми навчилися працювати дистанційно, працюємо гнучко, часто люди працюють понаднормово. І ця робота має відповідно оплачуватися. Тобто новий Трудовий кодекс осучаснює трудове законодавство, причому зберігаючи дуже важливий баланс інтересів працівника і роботодавця», — зазначила Марчак.

Дистанційна робота — окремий вид трудового договору

У проєкті кодексу дистанційна робота — це окремий вид трудового договору. Тобто формат такої роботи має бути погоджений роботодавцем і працівником та зафіксований у договорі.

Крім того, дистанційна робота може поєднуватися з роботою в офісі. Наприклад, договір може передбачати, що два дні на тиждень працівник працює в офісі, три дні — віддалено. Відповідна домовленість закріплюється в договорі між працівником та роботодавцем, що дозволить у разі виникнення суперечки обом сторонам аргументовано захищати свої права.

Кодекс визначає режими, за яких дистанційна форма роботи має пріоритет. Наприклад, для деяких соціальних категорій: вагітних жінок, людей, які виховують дитину до півтора року або дитину з інвалідністю.

Працівники, які зазнають мобінгу чи дискримінації на роботі, можуть бути переведені тимчасово (поки питання вирішується системно) на дистанційну роботу.

Також у разі пандемії, надзвичайної ситуації чи збройної агресії роботодавець своїм актом може визначити дистанційну форму роботи як основний спосіб взаємодії з працівником.

Гнучкіші формати роботи

«Наприклад, сьогодні трудове законодавство обмежує можливості працювати вночі для жінок, які мають дітей віком до трьох років. І, припустимо, акушерка, яка має маленьку дитину, не може допомагати породіллям не у будній час. Кодекс знімає значну кількість подібних обмежень і адаптує законодавство до сучасних умов», — пояснила Марчак.

Серед інших важливих новацій — документ чітко визначає ознаки трудових відносин.

«Це важливо і для роботодавців, і для працівників, адже така визначеність дозволить роботодавцям уникнути необґрунтованих звинувачень у використанні нелегальної праці, а робітникам — захистити свої права у взаєминах із роботодавцем», — додала заступниця міністра.

Гарантії щодо відпусток

«Чинне трудове законодавство визначає 24 календарні дні відпустки на рік. Але європейські норми — а проєкт Трудового кодексу є дуже важливим євроінтеграційним проєктом — передбачають, що працівник повинен мати 28 днів оплачуваної відпустки. Тому Кодекс наближає нас до європейських норм, гарантуючи працівникам додаткові 4 дні відпустки на рік», — сказала заступниця міністра.

Чи потрібно буде переукладати договори

Після ухвалення та набуття чинності новим Трудовим кодексом роботодавцям та працівникам не потрібно переукладати договори.

Однак, якщо наявні трудові відносини не оформлені, у роботодавця буде рік, щоб зробити це в письмовій формі, але це не означає на папері. Це може бути імейлом, зафіксовано в будь-який спосіб. Також норми, передбачені новим кодексом, діятимуть для всіх нових договорів.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці;

сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців.

