«Сколько дать коррупционеру зарплаты, чтобы не брал?» — мнения экспертов

После коррупционного скандала в «Энергоатоме», в котором упоминаются бывшие министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук, стало ясно, что нынешний уровень зарплат топ-чиновников не способен удержать их от желания иметь дополнительный заработок, даже если этот заработок не совсем чистый.

Об увеличении зарплат в государственном секторе впервые серьезно заговорили после революции достоинства, когда на работу в правительстве стали приходить не классические бюрократы по кадровому резерву, а специалисты из частного сектора, где они привыкли к довольно высоким заработкам.

С тех пор менялись правительства, но вопрос зарплат в секторе госуправления — чтобы они и коррупцию предотвращали, и мотивировали к продуктивной работе — остается дискуссионным.

Бывший министр энергетики Светлана Гринчук получила за октябрь этого года зарплату на уровне 158 335 гривен до налогов, а после налогообложения сумма составила 121 933 гривны. В целом же по стране средняя зарплата до налогообложения — 26 623 гривны.

Нынешний премьер Юлия Свириденко в своей декларации за 2024 год указала, что в должности первого вице-премьера — министра экономики она за год заработала 1,2 миллиона гривен, то есть где-то по 100 000 гривен в месяц. Еще 3,1 миллионов гривен Свириденко заработала от чтения лекций в Киевской школе экономики.

Денис Шмыгаль, занимавший в 2024-м должность премьер-министра, указал в декларации , что за прошлый год заработал 1,16 миллиона гривен. Это выходит примерно 97 тысяч гривен в месяц. Но и в этом случае был дополнительный источник семейного дохода: супруга Дениса Шмыгаля Екатерина получила 7,46 миллиона гривен от предпринимательской деятельности.

Следовательно, заметно, что топ-чиновники стремятся иметь дополнительные источники финансовых поступлений. У каждого это организовано по-разному.

Мнения экспертов

«В целом, зарплаты на всех этих уровнях в органах власти должны быть сопоставимыми с зарплатами в частном секторе при аналогичном уровне ответственности. Международный опыт свидетельствует, что оплата за работу на государственных должностях может быть несколько ниже, но где-то в пределах до 20%, говорит Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

«Вопрос зарплат чиновников — это вопрос не только предотвращения коррупции, но также вопрос того, что на невысокие зарплаты приходят просто некомпетентные люди, они плохо работают — и потом государство плохо все делает. На уровне высших чиновников, я считаю, зарплата должна быть соответствующей корпоративному, частному сектору. Плюс-минус нужно ориентироваться на этот уровень. Лучше этих чиновников будет меньше, но чтобы они были высокооплачиваемыми. Потому что тоже должны понимать, что у людей там возникают большие затраты. Например, система деклараций — очень обременяющая. Юристы стоят дорого, чтобы их правильно заполнять, эти декларации», — говорит Павел Кухта, бывший исполняющий обязанности министра экономики.

Генеральные директора в Украине могут получать 300−540 тысяч долларов в год. В крупных международных компаниях зарплаты руководителей могут быть в разы выше и составлять миллионы долларов в год.

«Сегодня, если мы говорим о средней зарплате 20 тысяч гривен условно, а зарплата для персонала чуть повыше пусть будет 40 или 60 тысяч гривен, то все же трудно людям, большинству населения, воспринять, что может быть зарплата в миллион гривен, например. Не очень хорошо иметь такое напряжение в Украине между населением и властью. И потому полностью приравнивать зарплату в государственном секторе к зарплатам в частном секторе не совсем корректно», — думает Анна Вахитова, доцент Киевской школы экономики.

Зарплата в 2025 году

В 2025 году средняя зарплата в центральных органах государственной власти в Украине выросла на 7% и составляет 62,6 тысячи гривен. Самая высокая средняя зарплата — в Национальной комиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг. Она составляет 102,8 тысяч гривен в месяц, а работает в этом органе 517 сотрудников.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции средняя зарплата составляет 95,8 тысяч гривен за штат в 367 человек. В то же время отдельные руководители в НАПК получают до 337 тысяч гривен в месяц.

Во сколько обходятся государственные служащие госбюджету

В Украине сейчас насчитывается около 200 тысяч государственных служащих, а при средней зарплате в 62,6 тысяч гривен в месяц выходит, что суммарно за год их содержание стоит налогоплательщикам примерно 150 миллиардов гривен. Это 3% расходов государственного бюджета на 2026 год.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и спикер парламента Руслан Стефанчук считают, что зарплата государственных служащих должна быть ограничена потолком в 80 тысяч гривен в месяц. Они хотят эту поправку внести в государственный бюджет на 2026 год. Однако она не будет касаться оборонных должностей.

Сейчас в Верховной Раде два депутата от «Слуги Народа» — Галина Третьякова и Виталий Безгин — тоже предлагают реформу оплаты труда государственных служащих. Они против потолка в 80 тысяч гривен. Но считают, что работа депутатов местных уровней не должна быть волонтерской, какая она сейчас.

Безгин считает, что уровень зарплат топ-чиновников и политических должностей нужно еще раз вынести на публичное обсуждение. На данный момент Верховная Рада уже ограничила надбавки и премии для топ-чиновников до 30% от зарплаты, а еще, указывает Безгин, эти дополнительные выплаты должны быть привязаны к конкретным показателям эффективности.

Когда в украинских городах и селах по много часов нет электричества — у людей возникает вопрос: заслужило ли, например, руководство Министерства энергетики свои зарплаты.

«Хотя бы 5 тысяч долларов в месяц на высших должностях в государстве объективно нужно давать. Для пенсионеров это очень большая цифра, а для высокооплачиваемых профессионалов 5 тысяч долларов — не столь большая сумма. Хотя я понимаю, что это раздражает людей», резюмирует Павел Кухта.

