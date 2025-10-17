0 800 307 555
Украинцы больше верят в борьбу с коррупцией — опрос

Украинцы чаще говорят, что видят реальные попытки борьбы с коррупцией. Хотя еще в прошлом году аналитики фиксировали заметный спад оптимизма.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
  • Между 2023 и 2024 годами доля верящих в борьбу с коррупцией уменьшилась с 59% до 48%.
  • А вот по состоянию на октябрь 2025 года она снова выросла — до 56%.
  • В то же время 40% респондентов до сих пор считают Украину «безнадежно коррумпированной».
Украинцы больше верят в борьбу с коррупцией — опрос
Таким образом, восприятие ситуации улучшилось, но уровень доверия к антикоррупционным усилиям государства еще не вернулось к показателям 2023 года.
КМИС также изучал, как отношение к коррупции связано со взглядами украинцев на возможные территориальные уступки для завершения войны.
Выяснилось, что те, кто считает Украину безнадежно коррумпированной, чаще готовы к потере части территорий. В частности, 34% таких респондентов согласились бы на официальное признание отдельных оккупированных территорий частью россии (против 22% среди тех, кто видит попытки бороться с коррупцией). Еще 25% готовы даже передать россии часть территорий, которые сейчас находятся под контролем Украины (против 15% среди оптимистов).

Коррупция — чувствительная тема для украинцев

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий объяснил, что тема коррупции остается одной из самых чувствительных для общества.
«Коррупция и ответственность власти за ее преодоление остаются очень важным и больным вопросом для украинского общества… Как показывают наши результаты, нарратив о „безнадежно коррумпированной Украине“ связан с более высокой долей тех, кто готов на любые, даже самые тяжелые условия для окончания войны», — говорит Грушецкий.
По его словам, ответственность за изменение этого восприятия лежит не только на властях, но и на обществе, в частности, на медиа и общественных активистах.
Ранее Finance.ua сообщал, что большинство украинцев считают, что за период полномасштабного вторжения россии уровень коррупции в Украине вырос.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
