40% крупных компаний Украины сталкиваются с коррупцией в органах власти

40% украинских крупных компаний заявили, что сталкиваются с коррупцией в органах государственной власти. В то же время, 69% бизнеса не доверяют Государственной налоговой службе, и почти треть (31%) убеждены, что реформы движутся в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнес-лидеров Gradus.

Что украинский крупный бизнес думает о ситуации в стране

Только 42% опрошенных бизнесов считают, что реформы в Украине идут в правильном направлении, что на 16% меньше, чем в предыдущем опросе. Почти треть (31%) уверены в обратном, а 27% не смогли определиться с позицией.
«Такие результаты свидетельствуют о снижении уверенности в ходе реформ и усилении ощущения неопределенности», — отметили в Gradus.
69% респондентов заявили о недоверии к Государственной налоговой службе Украины. Среди основных проблем в ее работе названы:
  • коррупционные риски и предвзятость во время проверок — 48%;
  • чрезмерная налоговая нагрузка на бизнес — 29%;
  • сложность налогового законодательства и отчетности — 27%.
65% опрошенных компаний считают государственную поддержку бизнеса во время войны неэффективной. Наиболее нужными реформами назвали:
  • судебную — 56%;
  • правоохранительную — 35%;
  • таможенную — 31%.
В то время как среди приоритетов реформы таможни бизнес ставит:
  • борьбу с коррупцией — 65%;
  • цифровизацию и автоматизацию — 52%;
  • уменьшение бюрократии — 40%.
48% бизнес-лидеров считают нереалистичным заключение мирного соглашения с россией до конца 2025 года, в то время как 29% допускают такую ​​возможность, еще 23% не определились.

Справка Finance.ua

  • Согласно опросу, в течение прошлого года 30% опрошенных граждан сталкивались с коррупционными проявлениями. 23% из них согласились на предложенное коррупционное действие, в то время как 68% отказались;
  • подавляющее большинство украинцев считают коррупцию массовым явлением — об этом сообщили 87% респондентов;
  • тот же опрос показал, что более половины украинцев считают власть бездейственной в преодолении коррупции (51%), а почти три четверти (73%) убеждены, что преодолеть эту проблему можно только благодаря системным реформам.
По материалам:
ДеньгиБизнес
