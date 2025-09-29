40% крупных компаний Украины сталкиваются с коррупцией в органах власти
40% украинских крупных компаний заявили, что сталкиваются с коррупцией в органах государственной власти. В то же время, 69% бизнеса не доверяют Государственной налоговой службе, и почти треть (31%) убеждены, что реформы движутся в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнес-лидеров Gradus.
Что украинский крупный бизнес думает о ситуации в стране
Только 42% опрошенных бизнесов считают, что реформы в Украине идут в правильном направлении, что на 16% меньше, чем в предыдущем опросе. Почти треть (31%) уверены в обратном, а 27% не смогли определиться с позицией.
«Такие результаты свидетельствуют о снижении уверенности в ходе реформ и усилении ощущения неопределенности», — отметили в Gradus.
69% респондентов заявили о недоверии к Государственной налоговой службе Украины. Среди основных проблем в ее работе названы:
- коррупционные риски и предвзятость во время проверок — 48%;
- чрезмерная налоговая нагрузка на бизнес — 29%;
- сложность налогового законодательства и отчетности — 27%.
Читайте также
65% опрошенных компаний считают государственную поддержку бизнеса во время войны неэффективной. Наиболее нужными реформами назвали:
- судебную — 56%;
- правоохранительную — 35%;
- таможенную — 31%.
В то время как среди приоритетов реформы таможни бизнес ставит:
- борьбу с коррупцией — 65%;
- цифровизацию и автоматизацию — 52%;
- уменьшение бюрократии — 40%.
48% бизнес-лидеров считают нереалистичным заключение мирного соглашения с россией до конца 2025 года, в то время как 29% допускают такую возможность, еще 23% не определились.
Справка Finance.ua
- Согласно опросу, в течение прошлого года 30% опрошенных граждан сталкивались с коррупционными проявлениями. 23% из них согласились на предложенное коррупционное действие, в то время как 68% отказались;
- подавляющее большинство украинцев считают коррупцию массовым явлением — об этом сообщили 87% респондентов;
- тот же опрос показал, что более половины украинцев считают власть бездейственной в преодолении коррупции (51%), а почти три четверти (73%) убеждены, что преодолеть эту проблему можно только благодаря системным реформам.
Поделиться новостью
Также по теме
Банк обанкротился: что происходит с кредитами клиентов
Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе — Свириденко
40% крупных компаний Украины сталкиваются с коррупцией в органах власти
Общий долг Украины составил 7,95 трлн грн
Как происходит регистрация права собственности в странах ЕС
Прогноз курса доллара на октябрь: каких изменений ждать на валютном рынке