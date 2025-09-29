40% крупных компаний Украины сталкиваются с коррупцией в органах власти Сегодня 09:12

40% украинских крупных компаний заявили, что сталкиваются с коррупцией в органах государственной власти. В то же время, 69% бизнеса не доверяют Государственной налоговой службе, и почти треть (31%) убеждены, что реформы движутся в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнес-лидеров Gradus.

Что украинский крупный бизнес думает о ситуации в стране

Только 42% опрошенных бизнесов считают, что реформы в Украине идут в правильном направлении, что на 16% меньше, чем в предыдущем опросе. Почти треть (31%) уверены в обратном, а 27% не смогли определиться с позицией.

«Такие результаты свидетельствуют о снижении уверенности в ходе реформ и усилении ощущения неопределенности», — отметили в Gradus.

69% респондентов заявили о недоверии к Государственной налоговой службе Украины. Среди основных проблем в ее работе названы:

коррупционные риски и предвзятость во время проверок — 48%;

чрезмерная налоговая нагрузка на бизнес — 29%;

сложность налогового законодательства и отчетности — 27%.

65% опрошенных компаний считают государственную поддержку бизнеса во время войны неэффективной. Наиболее нужными реформами назвали:

судебную — 56%;

правоохранительную — 35%;

таможенную — 31%.

В то время как среди приоритетов реформы таможни бизнес ставит:

борьбу с коррупцией — 65%;

цифровизацию и автоматизацию — 52%;

уменьшение бюрократии — 40%.

48% бизнес-лидеров считают нереалистичным заключение мирного соглашения с россией до конца 2025 года, в то время как 29% допускают такую ​​возможность, еще 23% не определились.

Справка Finance.ua

Согласно опросу, в течение прошлого года 30% опрошенных граждан сталкивались с коррупционными проявлениями. 23% из них согласились на предложенное коррупционное действие, в то время как 68% отказались;

подавляющее большинство украинцев считают коррупцию массовым явлением — об этом сообщили 87% респондентов;

тот же опрос показал, что более половины украинцев считают власть бездейственной в преодолении коррупции (51%), а почти три четверти (73%) убеждены, что преодолеть эту проблему можно только благодаря системным реформам.

